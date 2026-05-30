BL-döntő Budapesten (élő): Tizenegyesek döntenek az Arsenal és a PSG között

Valótlan vádat fogalmazott meg elődjével kapcsolatban a miniszterelnök

A miniszterelnök szerint elődje, Orbán Viktor megakadályozhatta volna a migrációs paktumot. Magyar Péter arról megfeledkezett, hogy a migrációs paktum elfogadására minősített többségi eljárásban, az uniós belügyminisztereket tömörítő testületben került sor.

2026. 05. 30. 19:16
Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Anadolu via AFP
A Tisza Párt EP-képviselője, Kollár Kinga a közösségi médiában erősítette meg, hogy pártja támogatja a bevándorlók szétosztását célzó kvótarendszert, míg Dávid Dóra nyíltan a multikulturális társadalmak mellett érvelt, azt állítva, hogy azok versenyképesebbek. Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos még a Tisza Párt tanácsadójaként pedig odáig ment, hogy a migrációt „lehetőségnek” nevezte, és elbagatellizálta a terrorfenyegetettséget, „álvalóságnak” titulálva a jogos biztonsági aggályokat. 

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója rámutatott: a migrációs paktum valójában mélyebb, demográfiai és hatalmi célokat szolgál.

Brüsszel a csökkenő európai népességet nem családtámogatással, hanem bevándorlással akarja pótolni, miközben a nyugat-európai baloldal új választói bázist épít a migránsokból. Az elemző szerint a paktum a föderalizáció eszköze is, amelyen keresztül az EU olyan területeket akar egységesíteni, amelyek eddig tagállami hatáskörbe tartoztak, például a szociálpolitikát.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteki közös sajtótájékoztatója is megerősítette ezt a szoros együttműködést. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy sokat dolgoztak a migrációs paktum közelgő hatályba lépésén, és a végrehajtás érdekében együtt fognak működni a magyar kormánnyal. 

A tét óriási, hiszen Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője arra figyelmeztetett: a paktum értelmében akár húszezer illegális migránst is Magyarországra „zsuppolhatnak”, amennyiben nem sikerül megállítani a folyamatot. A képviselő emlékeztetett: a magyarok hárommillió szavazattal, népszavazáson mondtak nemet a betelepítésre, és ezt az akaratot semmilyen brüsszeli döntés nem írhatja felül. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Anadolu via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

