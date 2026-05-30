Valótlan vádat fogalmazott meg elődjével kapcsolatban a miniszterelnök

A Tisza Párt EP-képviselője, Kollár Kinga a közösségi médiában erősítette meg, hogy pártja támogatja a bevándorlók szétosztását célzó kvótarendszert, míg Dávid Dóra nyíltan a multikulturális társadalmak mellett érvelt, azt állítva, hogy azok versenyképesebbek. Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos még a Tisza Párt tanácsadójaként pedig odáig ment, hogy a migrációt „lehetőségnek” nevezte, és elbagatellizálta a terrorfenyegetettséget, „álvalóságnak” titulálva a jogos biztonsági aggályokat.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója rámutatott: a migrációs paktum valójában mélyebb, demográfiai és hatalmi célokat szolgál.

Brüsszel a csökkenő európai népességet nem családtámogatással, hanem bevándorlással akarja pótolni, miközben a nyugat-európai baloldal új választói bázist épít a migránsokból. Az elemző szerint a paktum a föderalizáció eszköze is, amelyen keresztül az EU olyan területeket akar egységesíteni, amelyek eddig tagállami hatáskörbe tartoztak, például a szociálpolitikát.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteki közös sajtótájékoztatója is megerősítette ezt a szoros együttműködést. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy sokat dolgoztak a migrációs paktum közelgő hatályba lépésén, és a végrehajtás érdekében együtt fognak működni a magyar kormánnyal.