Itt a bizonyíték: a Tisza Párt és szakértői támogatják a migrációs paktum végrehajtását

December 8-án az EU tagállamai létrehozták a Szolidaritási Alapot, amelynek célja, hogy „csökkentse a migráció sújtotta tagállamok terheit”. Brüsszel így azokat az országokat támogatja, amelyek befogadták a bevándorlókat. Aki nem részesül a támogatásból, annak vagy migránsokat kell befogadnia, vagy pénzt fizetnie az alapba. Magyarország tíz éve védi az uniós határokat, több mint 800 milliárd forintot költve erre a célra, mégsem kaphat támogatást, sőt a 2026-ban hatályba lépő migrációs paktum alapján választás elé állítják hazánkat: vagy migránsokat fogad be, vagy 420 millió eurót fizet az alapba – írja az Ellenpont.

Migránsok lakhatási engedélyért állnak sorban a torinói rendőrkapitányság bevándorlási irodája előtt (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Marco)

Orbán Viktor kinyilvánította a döntés kapcsán, hogy

egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktum intézkedéseit. Lázadás indul!

A magyar belpolitikában nem mindenki ért egyet ezzel az állásponttal. A Tisza Párt látványosan Brüsszelt szolgálja, támogatja a migrációs paktumot, szakértői pedig egyre hangosabban követelik annak végrehajtását. Magyar Péter EP-képviselői pedig meg is szavazták a kezdeményezést az unióban. De mi is az a migrációs paktum, és miért áll mellette a párt?

Brüsszel felé nyit a Tisza Párt: a migráció mellett áll

A Migrációs és Menekültügyi Paktum az EU 2024-ben elfogadott átfogó jogszabálycsomagja, amelynek célja a menedékkérelmek gyorsabb kezelése, a határellenőrzés szigorítása és a tagállamok közötti szolidaritás biztosítása.

A paktum fő elemei:

Gyorsított határprocedúra – a külső határon néhány hét alatt lefolytatott menekültügyi vizsgálat.

– a külső határon néhány hét alatt lefolytatott menekültügyi vizsgálat. Visszatartási zónák – az érkezők addig tartózkodnak itt, amíg elbírálják kérelmüket.

– az érkezők addig tartózkodnak itt, amíg elbírálják kérelmüket. Kötelező szolidaritás – ha egy tagállam túlterheltnek minősül, más országoknak segíteniük kell befogadással, pénzügyi hozzájárulással vagy technikai támogatással.

A szolidaritás valójában egy burkolt kvótarendszer: a paktum nem állítja meg a migrációt, csak szétosztja a bevándorlókat, így még azok az országok is érintettek, amelyek alapvetően ellenzik a migrációt. A gyorsított menedékkérelmi eljárásnak nincs elég visszatartó ereje, a pénzbírság pedig ellentétes az uniós elvekkel. Ennek ellenére a Tisza Párt Brüsszelben teljes mellszélességgel támogatta a paktumot.