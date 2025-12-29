Mi történik, ha a fiatalságot kivesszük a képletből?

A Vígszínház új darabja, a Könnyűvel indul egy gyermekvállalás-történet, amelyben bár megjelenik a téma társadalmi aspektusa is, a középpontban inkább a személyes megélés áll. A darab egy fiatal párról szól, akik mindent megtesznek azért, hogy gyermekük szülessen, ez a vágyuk mégsem teljesülhet.

A Vígszínház darabjában a minden akadályt legyőzni képes anyaként Nagy-Kálózy Eszter látható (Fotó: Juhász Éva)

– A színház ritkán foglalkozik a születéssel és a halállal, nálunk most a születés a központi téma. Bár a közösségi médiában egyre több szó esik a meddőségről, a színház gazdag eszköztárával mélyebben, az érzelmeken keresztül képes feltárni ezt a problémát

– fogalmaz lapunknak Pass Andrea, hozzátéve: a téma drámaisága mellett igyekeztek megmutatni a lehetetlennek tűnő helyzetek abszurditását és a képtelenségig húzódó kudarcok, ismétlődések komikumát is.

Mi történik, ha a fiatalságot kivesszük ebből a képletből?

A Könnyűvel indul másik fontos kérdése, hogy vajon mit ér egy nő 40, 50 éves kor felett. – Fiatalság, szépség, nőiesség összetartozó fogalmak, de mi történik, ha a fiatalságot kivesszük ebből a képletből? Mitől érezheti magát egy ötvenes nő értékesnek egy olyan társadalomban, amely a fiatalságot részesíti előnyben? – teszi fel a kérdést a rendező. – A mi történetünkben egy hatvanéves anya képes átlépni saját árnyékát, amelyben az önzetlen szeretet segíti. Szerencsére a főhős biológiai kora nem okoz akadályt abban, hogy lányán segítsen és kihordja neki a kisbabáját. Ami az igazán nagy nehézséget jelenti számára, hogy meg kell birkóznia a társadalmi előítéletekkel, a családja ellenállásával, az orvosa kegyetlen és kiábrándító racionalitásával – folytatja Pass Andrea.

Az üresség mint pozitív érték

Az előadás címe egy Lao-ce-idézet, és Lao-ce-versek is elhangzanak az előadásban. Azzal kapcsolatban, hogy miért tartotta fontosnak beépíteni ezeket a tanításokat, bölcseleteket az előadásba, Pass Andrea így fogalmaz:

A Tao te Kingben az üresség pozitív értékként jelenik meg. A mi európai kultúránkban ez nem feltétlenül van így, hiszen színültig töltjük a poharat, a tányért. Ha az üresség elfogadását a meddőségre fordítjuk le, akkor úgy is tekinthetünk nőként a testünkre, hogy ez nem egy negatív vagy állandó állapot, hanem a várakozás állapota. Pont ez segít abban, hogy helyet teremtsünk valaki érkezésének.

– Lao-ce szerint „vágytalan a titkos természet, mégis mindent végbevisz észrevétlen.” A nehezített gyermekre várás állapota idővel görcsös vágyakozássá alakul, amelyből képtelenségnek tűnő harc kiszabadulni. Ezek a versek a különböző karakterek lelkiállapotához kapcsolódóan hangoznak el az előadásban, de sosem didaktikus módon, ebben segített az abszurditás és a humor – hangsúlyozza a rendező. A darabban szürreális, álomszerű jelenetek is helyet kapnak. Mint azt Pass Andrea elmondja, ezek a jelenetek tágítják univerzálissá a darabbéli Emma és édesanyja, illetve családjának személyes történetét.

Az álomszerű jelenetekben olyan mélységeit és fájdalmát tudjuk megmutatni a nehezített gyermekvárásnak, amit egy hétköznapi, reális jelenet nem bírna el. Ezekben a jelenetekben pont az abszurd humor képes leásni a mélybe.