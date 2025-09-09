A Vígszínházat nemcsak a mesterséges intelligencia veszi be, hanem Madame Tartuffe és Victor Frankenstein is

– A színháznak általában, így a Vígszínháznak is igazodási pontnak kell lennie, amely sem politikához, sem trendekhez nem alkalmazkodik. De közben modernnek is kell lennie, ennek érdekében mindent megteszünk, és remélem, hogy ez látszódni fog a jubileumi évadunkon – hangsúlyozta Rudolf Péter, aki szerint a jubileumi évad a felelősségvállalásról szól, egyfajta terhet, elvárásokat jelent, ám alázatra tanít.

Rudolf Péter igazgató és a Falstaff alkotói: Hegedűs D. Géza, Valló Péter és Kovács Patrícia a Vígszínház jubileumi évadnyitóján (Fotó: Vígszínház/Juhász Éva)

A Vígszínház jubileumi évada

Az igazgató a premierekre áttérve elmondta, hogy

az első bemutatójuk szeptember 20-án az ifj. Vidnyánszky Attila által rendezett @LL3t4rgIA című előadás lesz,

amelyből a sajtóeseményen kaptunk némi ízelítőt. Büchner komédiájának főhősei kamaszok, akik az érettségi évének nyomasztó terheit viselik, miközben tanáraik mindent megtesznek, hogy felkészítsék őket arra a pillanatra, amikor kezükbe veszik a jövőnket.

Szeptember 27-én a Pesti Színházban mutatják be a Madame Tartuffe című tragikomédiát, amely Kincses Réka rendező és a szereplők improvizációi nyomán született. A kortárs történet az álszentségről, a vakhitről és a kiszolgáltatottságról szól, főszereplője Udvaros Dorottya.