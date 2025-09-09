A Vígszínházat nemcsak a mesterséges intelligencia veszi be, hanem Madame Tartuffe és Victor Frankenstein is

Novemberben Valló Péter rendezésében, Hegedűs D. Gézával a címszerepben állítják színpadra William Shakespeare egyik legnépszerűbb vígjátéki hősének történetét, a Falstaffot.
Shakespeare művei és a Verdi-opera alapján Nádasdy Ádám fordításának felhasználásával új színdarab születik, amely összetettebb képet mutat Falstaffról. Ez a Falstaff egy keserédes vígjáték az idős korról, az élet értelméről és szeretetéről.
Decemberben láthatja a közönség a Pesti Színházban az Igazából komédiát Szabó Máté rendezésében. Az előadás korábban Robotika munkacímen lett bejelentve.
Alan Ayckbourn, aki a színházi legendák szerint Shakespeare után a második legtöbbet játszott angol drámaíró, 1998-ban írta az Igazából komédiát, amely nagyon hamar az egyik legnépszerűbb művévé vált.
A történet a nem túl távoli jövőben játszódik, ahol a színészek helyét már erre a célra kifejlesztett androidok, úgynevezett „aktoidok” vették át.
A darab azt a kérdést kutatja, mi különbözteti meg az embereket a robotoktól, és arra a következtetésre jut, hogy két nagyon fontos tulajdonság biztosan elválaszt minket tőlük: a humorérzék és a szerelem képessége.
Hegymegi Máté rendező újragondolja Victor Frankenstein, a teremtő és teremtménye történetét. A címszereplő a lehetetlent kísérli meg: életet ad az élettelennek, de a kísérlet végeredménye elborzasztja és menekül a lény elől, akinek életet adott. A Vígszínház első legendás sikere Alexandre Bisson Az államtitkár úr című darabja volt, amely még százharminc év múltán is ugyanolyan frissnek hat, mint az első bemutató alkalmával. A történet egy magas rangú államférfi szokatlan és komikus kalandjait tárgyalja. A bravúros vígjátékot 2026 márciusában Máté Gábor rendezésében mutatják be a Pesti Színházban.
Rudolf Péter rámutatott, hogy a Vígszínház művészi szándéka továbbra is az, hogy a Házi Színpad a kortárs magyar művek műhelye legyen, ezért az idei évadban három premierrel várják a közönséget.
Bemutatják Seress Zoltán rendezésében Borbély Szilárd Egy gyilkosság mellékszálai című megrázó műve alapján készült adaptációt, Pass Andrea személyes hangvételű drámáját, a Könnyűvel indult, amely megtörtént esetet dolgoz fel. Azt a kérdést járja körül, hogy mi történik akkor, amikor egy harmincas pár már évek óta azért küzd, hogy gyermeke lehessen, mégsem sikerül nekik. Vinnai András és Nagy Péter István műve, a Rebbenő pillantások a kihalás pereméről pedig egy disztópikus jövőben játszódik.
Az igazgató zárásképpen arról beszélt, hogy az
idén is a VígNappal indítják az évadot, a szeptember 14-i egész napos programsorozat betekintést nyújt a színház ritkán látott helyszíneire és a színfalak mögötti világba.