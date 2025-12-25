Celine Dion felismerhetetlen új karácsonyi videójában

A legendás énekesnő Instagram-oldalán tett közzé egy videót, amelyben Grincs-jelmezben ül a kandalló mellett.

Celine Dion új szerepben (Forrás: Variety)

A videó azzal indul, hogy elénekli az All by Myself refrénjét, majd belekezd a Grincs monológjának paródiájába, amelyet a Jim Carrey főszereplésével készült 2000-es filmből ismerünk. „4:00 – hanggyakorlatok. 4:30 – felkeltem a gyerekeimet. 5:00 – megoldom a világéhezés problémáját. Ne mondd el senkinek! 5:30 – jazzercize. 6:30 – vacsora velem. Ezt nem mondhatom le megint! 7:00 – birkózás a kreatív ötleteimmel” – sorolja teendőit a vicces videóban.

Majd újra elkezdi énekelni az All by Myself című dalt. Ezt eredetileg Eric Carmen énekes-dalszerző adta ki 1975-ben, és a Billboard Hot 100 listán a 2. helyet érte el. Dion 1996-os Falling into You című albumát megelőzően adta ki a ballada feldolgozását kislemezként.