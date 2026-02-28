Ukrajnában már az euró bevezetését tervezgetik

Ahogy arról lapunk is beszámolt, figyelmeztetés érkezett Amerikából az ukrán csatlakozás kapcsán, mivel Ukrajna integrációja az Európai Unióba még normál körülmények között is óriási kockázatot hordoz a blokk egészére nézve. Az RBC frissen megjelent cikke azt fejtegeti, hogy

az ukrán EU-csatlakozás elkerülhetetlen és elérhető perspektíva.

Ezért felmerült a kérdés, hogy a tagjelölt országnak az EU-csatlakozással egy időben kellene-e bevezetnie az eurót. Volodimir Lepusinszkij, az ukrán Nemzeti Bank elnökhelyettese azt fejtegette, hogy a 2004 után csatlakozott 11 közép- és kelet-európai ország közül csak hét tért át az euróra, és szerinte Ukrajnának nem szabad megismételnie Montenegró hibáját, ami még az EU-csatlakozás előtt az eurózóna tagjává vált. Véleménye szerint Ukrajna euróra való áttérése jelenleg több kockázatot rejt, mint előnyt, az idő előtti bevezetés pedig többek között magasabb inflációt eredményezhet.