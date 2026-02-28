A gyorsított ukrán uniós csatlakozás újra napirendre hozta az euró bevezetésének kérdését. Ukrajnában vita indult arról, célszerű-e áttérni a közös valutára, mivel több közép- és kelet-európai ország tapasztalata azt mutatja, hogy az EU-tól jelentősen eltérő gazdasági kihívásokkal szembesülő országoknak saját monetáris politikára van szükségük – írja az RBC.
Ukrajnában már az euró bevezetését tervezgetik
Az ukrán EU-csatlakozás terve felvetette Kijev integrációját az eurózónába, az euró bevezetése azonban korántsem egyértelmű lépés. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a saját monetáris politika feladása súlyos gazdasági következményekkel járhat, az idő előtti áttérés pedig inflációs kockázatokat is magában hordoz.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, figyelmeztetés érkezett Amerikából az ukrán csatlakozás kapcsán, mivel Ukrajna integrációja az Európai Unióba még normál körülmények között is óriási kockázatot hordoz a blokk egészére nézve. Az RBC frissen megjelent cikke azt fejtegeti, hogy
az ukrán EU-csatlakozás elkerülhetetlen és elérhető perspektíva.
Ezért felmerült a kérdés, hogy a tagjelölt országnak az EU-csatlakozással egy időben kellene-e bevezetnie az eurót. Volodimir Lepusinszkij, az ukrán Nemzeti Bank elnökhelyettese azt fejtegette, hogy a 2004 után csatlakozott 11 közép- és kelet-európai ország közül csak hét tért át az euróra, és szerinte Ukrajnának nem szabad megismételnie Montenegró hibáját, ami még az EU-csatlakozás előtt az eurózóna tagjává vált. Véleménye szerint Ukrajna euróra való áttérése jelenleg több kockázatot rejt, mint előnyt, az idő előtti bevezetés pedig többek között magasabb inflációt eredményezhet.
Az egyik egyszerű magyarázat arra, hogy egyes országok miért nem sietnek az euró bevezetésével, a lakosság többségének álláspontja, sokan a saját valutájukat szeretnék használni. A közvélemény-kutatások szerint a lengyelek és a csehek körében erős a nemzeti valuta megtartásának igénye.
Emellett makrogazdasági megfontolások is szerepet játszanak, a független monetáris politika és a lebegő árfolyam megőrzése eszközt jelent a gazdasági sokkok elleni védekezésben, különösen a felzárkózási folyamat idején. Az eurózónához való csatlakozással pedig egy-egy ország lényegében átadja monetáris politikáját az Európai Központi Banknak.
Magyar Péterre számít Zelenszkij
Kijev abban bízik, hogy a magyar országgyűlési választás és a francia elnökválasztás közötti időszakban sikerül előrelépést elérniük az uniós csatlakozási folyamatban. Az ukrán vezetés azt szeretné, ha a békemegállapodás szövegében is megjelenne egy, a 2027-es EU-tagságra utaló vállalás. Zelenszkij egy kijevi sajtótájékoztatón kijelentette, hogy gyorsított eljárást szeretnének, és a jövő év valóban kulcsfontosságú számukra.
Ennek fényében érthető, hogy miért került napirendre az euró bevezetésének kérdése.
Borítókép: Euró bankjegyek (Fotó: AFP)
