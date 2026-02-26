Figyelmeztetés érkezett Amerikából: Ukrajna uniós csatlakozása veszélyt jelentene

A New York Times részletes cikkben foglalkozik az ukrán EU-csatlakozás lehetőségével és kihívásaival. A lap szerint egészen világos, hogy Ukrajna jelen keretek között nem tud gyorsított ütemben csatlakozni a közösséghez, a kockázatok pedig óriásiak.

Ukrajna csatlakozása óriási kockázatot hordoz, Zelenszkij pedig hiába reménykedik a 2027-es végdátumban. Fotó: AFP/Nenry Nicholls

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már régóta hangoztatja, hogy a biztonsági garanciák tekintetében az egyik legfontosabb lépés az ország európai uniós tagsága lenne. Az ukrán vezetés ezt olyannyira komolyan veszi, hogy a források szerint a béketárgyalások során is kiemelt szerepet szántak a kérdésnek, Zelenszkij pedig már az európai vezetőktől követel egy végdátumot, ami kapcsán jelezte, hogy 2027-nek örülne a leginkább.