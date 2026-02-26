Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

Ukrajna Brüsszel Európai Unió

Figyelmeztetés érkezett Amerikából: Ukrajna uniós csatlakozása veszélyt jelentene

A brüsszeli vezetés és a háborúpárti országok továbbra is elkötelezettek a gyorsított csatlakozás kérdése mellett. Ukrajna integrációja az Európai Unióhoz azonban még normál körülmények között is óriási kockázatot hordoz a blokk egészére nézve.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 11:52
Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
A New York Times részletes cikkben foglalkozik az ukrán EU-csatlakozás lehetőségével és kihívásaival. A lap szerint egészen világos, hogy Ukrajna jelen keretek között nem tud gyorsított ütemben csatlakozni a közösséghez, a kockázatok pedig óriásiak. 

Ukrajna csatlakozása óriási kockázatot hordoz, Zelenszkij pedig hiába reménykedik a 2027-es végdátumban
Ukrajna csatlakozása óriási kockázatot hordoz, Zelenszkij pedig hiába reménykedik a 2027-es végdátumban. Fotó: AFP/Nenry Nicholls

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már régóta hangoztatja, hogy a biztonsági garanciák tekintetében az egyik legfontosabb lépés az ország európai uniós tagsága lenne. Az ukrán vezetés ezt olyannyira komolyan veszi, hogy a források szerint a béketárgyalások során is kiemelt szerepet szántak a kérdésnek, Zelenszkij pedig már az európai vezetőktől követel egy végdátumot, ami kapcsán jelezte, hogy 2027-nek örülne a leginkább. 

Az ukrán csatlakozás azonban a lap szerint alapjáraton is sok, ki nem mondott kockázatot magában hordoz, és akkor még a gyorsított csatlakozásról nem is beszéltünk.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás ugyanis egy hosszú, érdemeken alapuló folyamat, amely éveket szokott igénybe venni. Horvátország 2013-as csatlakozása óta pedig nem történt bővítés a blokkon belül. A várólista azonban kifejezetten hosszú, hiszen jelenleg is kilenc ország várakozik a jóváhagyásra. 

A csatlakozási folyamat egyik legfontosabb része, hogy az adott országnak bizonyítania kell a jogállamiság terén, ennek pedig része a korrupció elleni lépések biztosítása is. 

Ukrajna éppen nemrég élte át történetének egyik legnagyobb korrupciós botrányát, amelynek szálai egészen az elnöki hivatal ajtajáig értek. Zelenszkij jobbkezének, Andrij Jermaknak pedig távoznia kellett, miután a hatóságok házkutatást tartottak nála. A New York Times pedig maga közölt korábban egy nagy cikket arról, hogy Zelenszkij és kormánya felszámolta a fékek és ellensúlyok rendszerét. 

Ukrajna nagy ország, nagy problémákkal 

A háború és a korrupció az érem egyik oldala csak. A New York Times cikke ugyanakkor rávilágít arra a tényre, hogy Ukrajna lakosság és kiterjedés szempontjából is egy nagy ország, amely vetekszik Lengyelországgal. Ez pedig problémát jelenthet gazdasági szempontból, hiszen az európai uniós tagság másik nagy előnye a támogatási rendszer. 

A blokkon belüli országok ugyanis hozzáférnek a támogatási pénzekhez, Ukrajna azonban óriási költségeket róna a közösségre, hiszen egy háborúból kilábaló, gazdaságilag nehéz helyzetben lévő országról beszélünk. 

A másik nagy veszély, amit egy csatlakozás hordoz ezen a téren, az a munkaerő szabad áramlása. Feltehetőleg egy nehéz gazdasági helyzetben lévő, háború sújtotta országból az emberek általában a jobb életkörülmények irányába menekülnek. Így racionális félelem a döntéshozók részéről, hogy egy esetleges csatlakozás esetén az ukrán munkavállalók tömegei lepnék el a nyugati országokat. 

A mezőgazdasági aspektus pedig legalább ennyire megosztó, hiszen a hagyományos agrárnemzetek számára kihívást jelent majd az olcsó ukrán mezőgazdasági termékek beáramlása. 

Brüsszel köti az ebet a karóhoz 

Habár még hosszú távon is komoly kihívásokat jelentene egy ukrán csatlakozás, azonban az Európai Bizottságot nem igazán zavarja. Brüsszel továbbra is első számú prioritásként beszél az ukrán csatlakozásról. Marta Kos, az EU bővítési biztosa nemrég maga is elismerte, hogy jelen szabályrendszer keretein belül nem lehetséges egy gyorsított ukrán csatlakozás. 

Nemrég azonban az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást az orosz–ukrán háború kitörésének évfordulóján, amelyben hangsúlyozták, hogy a tagállamoknak ha kell, törvényi reformokat is eszközölnie kell egy ukrán csatlakozás érdekében. 

Ez azonban veszélybe sodorhatja az egész Európai Uniót, miután a szabályok módosítása könnyen eredményezhet olyan helyzetet, hogy lesznek az Európai Unióban első- és másodrendű tagállamok.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Magyar Nemzet
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
