Figyelmeztetés érkezett Amerikából: Ukrajna uniós csatlakozása veszélyt jelentene

A New York Times részletes cikkben foglalkozik az ukrán EU-csatlakozás lehetőségével és kihívásaival. A lap szerint egészen világos, hogy Ukrajna jelen keretek között nem tud gyorsított ütemben csatlakozni a közösséghez, a kockázatok pedig óriásiak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már régóta hangoztatja, hogy a biztonsági garanciák tekintetében az egyik legfontosabb lépés az ország európai uniós tagsága lenne. Az ukrán vezetés ezt olyannyira komolyan veszi, hogy a források szerint a béketárgyalások során is kiemelt szerepet szántak a kérdésnek, Zelenszkij pedig már az európai vezetőktől követel egy végdátumot, ami kapcsán jelezte, hogy 2027-nek örülne a leginkább.
Az ukrán csatlakozás azonban a lap szerint alapjáraton is sok, ki nem mondott kockázatot magában hordoz, és akkor még a gyorsított csatlakozásról nem is beszéltünk.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!