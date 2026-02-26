Mindent a háborúnak rendelne alá Brüsszel és Magyar Péter

Európa békéjét és gazdasági stabilitását soha nem látott mértékben fenyegeti az a háborús pszichózis, amely Brüsszel folyosóin mára kizárólagos irányvonallá vált. Az Európai Parlament néppárti többsége – soraiban a Tisza Párt képviselőivel – a napokban hitet tett az eddigi, kudarcot vallott Ukrajna-politika folytatása mellett. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője rámutatott: Brüsszelben nagykoalíciós egyetértés van abban, hogy támogatni kell a háborút, még több pénzt kell biztosítani Ukrajna részére, és ami talán a legveszélyesebb: gyorsított eljárásban kell felvenni a háborúban álló országot az Európai Unióba – mutat rá az Origo cikke.

Magyar Péter a brüsszeli irányvonalat követné Ukrajna kapcsán (Fotó: AFP)

Ez a politika nem csupán elvi állásfoglalás, hanem nyílt zsarolás a békepárti kormányokkal szemben. A néppárti nagykoalíció – összejátszva Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – semmilyen kivetnivalót nem talál abban, hogy Ukrajna politikai fegyverként használja az energiabiztonságot, és blokkolja az olajszállítást Magyarország irányába. A számla pedig, amit az európai polgárokkal akarnak megfizettetni, csillagászati. Dömötör Csaba figyelmeztetett: Ukrajna kiállította a következő tíz évre vonatkozó, 1500 milliárd eurós számlát, amit a néppárti koalíció gondolkodás nélkül kifizetne, még akkor is, ha ehhez európai munkahelyek millióit kell feláldozni és a tagállamokat megszorításokra kényszeríteni.

A cél egyértelmű: mindent alárendelni a háború finanszírozásának, kerül, amibe kerül.

A brüsszeli nyomásgyakorlás azonban nem elszigetelt jelenség. Orbán Viktor miniszterelnök rántotta le a leplet arról a titkos megállapodásról, amely a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián született meg a Brüsszel–Kijev–Tisza Párt-tengely mentén. A kormányfő tájékoztatása szerint német közvetítéssel létrejött paktum lényege, hogy a háborúpárti erők minden eszközzel egy ukránbarát bábkormányt – jelesül Magyar Pétert és elvtársait – segítsenek hatalomra az áprilisi választásokon.

Az üzlet hátborzongatóan egyszerű és a magyar nemzeti érdekekre nézve végzetes: cserébe a külföldi támogatásért, egy esetleges Tisza-kormány feladná a magyar vétójogot a háború és a külpolitika kérdéseiben, támogatná a fegyverszállításokat, és szabad utat engedne Ukrajna azonnali uniós csatlakozásának. A Tisza Párt kész lenne magyar katonákat és a magyar családok pénzét áldozni egy olyan konfliktus oltárán, amelyhez semmi közünk.