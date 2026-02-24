Dömötör CsabatámogatásUkrajnaEPorosz-ukrán háborúévforduló

Dömötör Csaba: Ha tovább küldik a milliárdokat, még több koporsóra lesz szükség

A háború évfordulóján Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője az Európai Parlamentben szólalt fel. Beszédében az Ukrajnának nyújtott további pénzügyi támogatás és a háború következményei kapcsán fogalmazott meg bírálatot, hangsúlyozva: szerinte Európa rossz irányba halad, és a döntések súlyos emberi és gazdasági terhekkel járnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 12:44
Dömötör Csaba (Fotó: MTI)
Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője felszólalásában felidézte: 1950-ben született egy történelmi jelentőségű nyilatkozat, amelyet Robert Schuman jegyzett. Mint mondta, a dokumentum egyik kulcsmondata úgy fogalmaz: a cél az, hogy a háború elképzelhetetlen legyen, anyagilag pedig lehetetlen.

Dömötör Csaba: Ha tovább küldik a milliárdokat, még több koporsóra lesz szükség (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)
Dömötör Csaba: Ha tovább küldik a milliárdokat, még több koporsóra lesz szükség  (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI )

A képviselő szerint ez a gondolat évtizedeken át az európai együttműködés középpontjában állt, ám álláspontja szerint az európai parlamenti többség – élén Ursula von der Leyennel – mára eltávolodott ettől. Úgy fogalmazott: ma ismét elképzelhetőnek tartják a háborút, anyagi támogatását pedig kötelességnek.

Dömötör Csaba azt is kijelentette, hogy az Európai Parlament az elmúlt négy évben nem választotta külön azt a kérdést, hogy segíteni kell a bajba jutottakon, attól, hogy közben ne sodródjon bele Európa a háborúba. Hangsúlyozta: Magyarország elítélte az orosz agressziót, befogadta a menekülteket, áramot és üzemanyagot biztosított, valamint iskolai oktatást a menekült gyermekeknek. Szavai szerint ezért nem hálát, hanem fenyegetéseket kaptak, és jelenleg az olajszállítmányokat is blokkolják Magyarország irányába. Hozzátette: Magyarország nem fog engedni a zsarolásnak.

A képviselő úgy fogalmazott, hogy az uniós döntéshozók „zúgatják a háborús szivattyút”, miközben nem foglalkoznak a következményekkel. 

A politikus szerint a háborúban évente mintegy 400 ezer ember esik el vagy válik rokkanttá, és ha továbbra is milliárdokat küldenek, még több áldozat lesz.

Gazdasági következményekről szólva azt mondta: 

Brutálisak a gazdasági következmények is. Európa elköltött eddig 200 milliárd eurót. Most felvesz 90 milliárdot hitelként. Majd beleraknának további 300 milliárdot az új költségvetésbe. Közben a szankciókkal magasba lökték az energiaárakat, így az ipar elveszti versenyképességét. Egymillió munkahely szűnt meg az európai iparban.

Dömötör Csaba szerint a következő tíz évben Ukrajna támogatása további 1500 milliárd euróba kerülhet. Kérdésként tette fel, hogy ezt az összeget honnan vonnák el: a fejlesztési forrásokból, az agrártámogatásokból vagy a nemzeti költségvetésekből.

Felszólalása végén úgy fogalmazott: 

Az európai álmot a békére és az abból fakadó gyarapodásra alapozták. Önök elárulják ezt az álmot. Nem remélünk cirógató szavakat, de egy dolgot elvárunk. Azt, hogy ne üldözzék azokat, akik még hisznek benne. Ennek a háborúnak valamikor vége lesz. Ha így folytatják, akkor Európa addigra a világ legjobb helyéből a világ beteg embere lesz. Önbecsülésében, biztonságában, gazdaságában. És akkor milliók teszik majd fel a kérdést: Ki a felelős ezért? Mindenki tudja majd a választ.

Dömötör Csaba szerint van másik út is: Robert Schuman útja. „Vegyék elő a nyilatkozatát, és tegyék fel a kérdést: miért felejtették el?” – fogalmazott.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI)

