Újabb magyar férfit raboltak el a toborzók, miközben a tiszások szerint nincs háború

Miközben a Tisza Párt honvédelmi szakembere már korábban is kisebbíteni akarta a hazánkra leselkedő veszélyeket, és egyenesen arról beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés, a kárpátaljai Tiszaújlakon újabb tragikus eset történt. Szoboszlai Erzsébet a Facebookon arról írt, hogy hozzátartozóját erőszakkal vitték el a toborzók.
Szoboszlai Tibor egészségügyi okokból katonai felmentést kapott: szív- és tüdőbetegséggel küzd. Emellett öt gyermek édesapja, közülük kettő még kiskorú.
Ennek ellenére mozgósították, a család pedig egy hete semmilyen információt nem kap arról, hogy hol tartózkodik.
