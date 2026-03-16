Újabb magyar férfit raboltak el a toborzók, miközben a tiszások szerint nincs háború

Kárpátalján egyre több család kéri a nyilvánosság segítségét az eltűnt vagy elhurcolt hozzátartozóik ügyében. Az elmúlt időszakban megszaporodtak azok az esetek, amikor a rokonok a médián keresztül próbálnak információt szerezni családtagjaik sorsáról. Még jó, hogy Magyar Péter biztonságpolitikai szakértője szerint nincs háború.

2026. 03. 16. 14:29
Miközben a Tisza Párt honvédelmi szakembere már korábban is kisebbíteni akarta a hazánkra leselkedő veszélyeket, és egyenesen arról beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés, a kárpátaljai Tiszaújlakon újabb tragikus eset történt. Szoboszlai Erzsébet a Facebookon arról írt, hogy hozzátartozóját erőszakkal vitték el a toborzók.

A háború kezdete óta a kárpátaljai magyarság létszáma nagyjából a felére csökkent. Fotó: MTI

Szoboszlai Tibor egészségügyi okokból katonai felmentést kapott: szív- és tüdőbetegséggel küzd. Emellett öt gyermek édesapja, közülük kettő még kiskorú. 

Ennek ellenére mozgósították, a család pedig egy hete semmilyen információt nem kap arról, hogy hol tartózkodik.

Ötszáz kárpátaljai magyart soroztak be, a halottak száma a százat is elérheti

Brenzovics László az Index Kibeszélő című műsorában arról beszélt, hogy a kárpátaljai magyarság helyzete az elmúlt években drámaian romlott. A beszélgetésben szóba kerültek a katonai veszteségek is. Pontos adatok azonban nem állnak rendelkezésre, mivel egyik harcoló fél sem közöl részletes statisztikákat a besorozottakról és a fronton elesettekről. Brenzovics László becslése szerint mintegy ötszáz kárpátaljai magyar férfit soroztak be. 

A halálos áldozatok száma pedig körülbelül száz főre tehető.

Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Egy videóból derült ki, hogy az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a magyar férfit. 

Egy másik magyar áldozatot, Rebán Zsoltot az utcáról vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt. A kárpátaljai sorozási gyakorlatról korábban a The European Conservative dokumentumfilmje is beszámolt. 

Mint a Magyar Nemzet is megírta, Ruszin-Szendi Romulusz egy olyan videót osztott meg, amelyen azt bizonygatja, hogy nincs háború, de ha mégis van, akkor nem kell félni tőle. 

A Tisza Párt honvédelmi szakembere már korábban is kisebbíteni akarta a hazánkra leselkedő veszélyeket, és egyenesen arról beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés.

Ahhoz képest, hogy a Tisza Párt tagadja a valóságot, a szomszédunkban immáron négy éve zajlik az orosz–ukrán háború, a közel-keleti térségben szintén évek óta fellángolnak a harcok rövidebb-hosszabb időszakokra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
