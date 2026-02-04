Orbán Viktor a videóban közölte, hogy a mai kormányülésen áttekintették az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, mert néhány nappal ezelőtt egy újabb magyar ember esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának.
Orbán Viktor: A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk! + videó
Orbán Viktor miniszterelnök határozottan üzent a legújabb videójában. Kijelentette: „a kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk”. A kormány döntésének hátterében tragikus események állnak: újabb magyar áldozata van az ukrán kényszersorozásnak. A kárpátaljai férfit az utcáról rabolták el a toborzók, annak ellenére, hogy több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították a szolgálatra a meglévő szívproblémái miatt.
Hívogattuk, hívogattuk, nem tudtunk róla semmit, majd utána csengettek 18-án, jött este az értesítés, hogy meghalt
– idézte fel az eseményeket a miniszterelnök. Majd közölte, hogy az érintett kárpátaljai családdal felvették a kapcsolatot, és nekik természetesen minden segítséget megadnak.
De ezentúl a kormány mai ülésén úgy döntött, hogy a kényszersorozásban részt vevő személyeket, ukrán személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk
– tájékoztatott.
Mint arról korábban beszámoltunk, újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak. – A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt – tájékoztatott korábban Szijjártó Péter. A külügyminiszter kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászatával, a kényszersorozásokkal szemben. Úgy vélekedett, hogy hiába zajlik már négy éve háború Ukrajnában, Brüsszel az amerikai béke-erőfeszítések ellenére tovább szítja a feszültséget.
Rebán Zsolt édesanyja szívszorító részleteket osztott meg az utolsó telefonhívásukról. Az M1 Híradó számára nyilatkozott utolsó telefonbeszélgetésükről.
A kárpátaljai férfit az utcáról rabolták el a toborzók, annak ellenére, hogy több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították a szolgálatra a meglévő szívproblémái miatt.
A gyászoló édesanya beszámolója szerint sokáig azt sem tudta a család, hogy hová vitték el Zsoltot, miután rendszerint ki volt kapcsolva a telefonja. A család beszámolója szerint a férfi éppen hazafelé tartott január 6-án ebédidőben, amikor az emberrablók lecsaptak rá. Az édesanya szerint próbálta a tisztekkel megértetni, hogy egy szolgálat alól felmentett embert akarnak elhurcolni, őket azonban ez nem érdekelte.
A gyászoló nő szerint Zsolt már kiskorában is sokat betegeskedett a szíve miatt, nemrég pedig előbb egy beregszászi, majd egy ungvári orvos is alkalmatlannak nyilvánította.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
