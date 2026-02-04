Orbán Viktor: A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk! + videó

Rebán Zsolt édesanyja szívszorító részleteket osztott meg az utolsó telefonhívásukról. Az M1 Híradó számára nyilatkozott utolsó telefonbeszélgetésükről.

A kárpátaljai férfit az utcáról rabolták el a toborzók, annak ellenére, hogy több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították a szolgálatra a meglévő szívproblémái miatt.

A gyászoló édesanya beszámolója szerint sokáig azt sem tudta a család, hogy hová vitték el Zsoltot, miután rendszerint ki volt kapcsolva a telefonja. A család beszámolója szerint a férfi éppen hazafelé tartott január 6-án ebédidőben, amikor az emberrablók lecsaptak rá. Az édesanya szerint próbálta a tisztekkel megértetni, hogy egy szolgálat alól felmentett embert akarnak elhurcolni, őket azonban ez nem érdekelte.

A gyászoló nő szerint Zsolt már kiskorában is sokat betegeskedett a szíve miatt, nemrég pedig előbb egy beregszászi, majd egy ungvári orvos is alkalmatlannak nyilvánította.

