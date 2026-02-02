A kényszersorozott férfi utolsó szavai édesanyjához: „Anyukám, nem tudom, mikor tudlak hívni...”

Újabb szívszorító részletek derültek ki Rebán Zsolt haláláról, a gyászoló édesanya az M1 híradó számára nyilatkozott utolsó telefonbeszélgetésükről. A kárpátaljai magyar férfit annak ellenére rabolták el a sorozók, hogy több alakalommal is alkalmatlannak nyilvánították meglévő szívproblémái miatt.
A gyászoló édesanya beszámolója szerint sokáig azt sem tudta a család, hogy hová vitték el Zsoltot, miután rendszerint ki volt kapcsolva a telefonja. A család beszámolója szerint a férfi éppen hazafelé tartott január 6-án ebédidőben, amikor az emberrablók lecsaptak rá. Az édesanya szerint próbálta a tisztekkel megértetni, hogy egy szolgálat alól felmentett embert akarnak elhurcolni, őket ez azonban nem érdekelte.
A gyászoló nő szerint Zsolt már kiskorában is sokat betegeskedett szíve miatt, nemrég pedig előbb egy beregszászi, majd egy ungvári orvos is alkalmatlannak nyilvánította.
