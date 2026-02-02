Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

KárpátaljaUkrajnatragédia

A kényszersorozott férfi utolsó szavai édesanyjához: „Anyukám, nem tudom, mikor tudlak hívni...”

Rebán Zsolt édesanyja szívszorító részleteket osztott meg az utolsó telefonhívásukról. A kárpátaljai férfit az utcáról rabolták el a toborzók, annak ellenére, hogy több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították szolgálatra meglévő szívproblémái miatt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 8:37
Újabb áldozata van a kényszersorozásnak (Fotó: AFP)
Újabb szívszorító részletek derültek ki Rebán Zsolt haláláról, a gyászoló édesanya az M1 híradó számára nyilatkozott utolsó telefonbeszélgetésükről. A kárpátaljai magyar férfit annak ellenére rabolták el a sorozók, hogy több alakalommal is alkalmatlannak nyilvánították meglévő szívproblémái miatt. 

A kárpátaljai férfi elrablása nem példa nélküli eset, a toborzók folyamatosan járják az utcákat
A kárpátaljai férfi elrablása nem példa nélküli eset, a toborzók folyamatosan járják az utcákat.  Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

A gyászoló édesanya beszámolója szerint sokáig azt sem tudta a család, hogy hová vitték el Zsoltot, miután rendszerint ki volt kapcsolva a telefonja. A család beszámolója szerint a férfi éppen hazafelé tartott január 6-án ebédidőben, amikor az emberrablók lecsaptak rá. Az édesanya szerint próbálta a tisztekkel megértetni, hogy egy szolgálat alól felmentett embert akarnak elhurcolni, őket ez azonban nem érdekelte. 

A gyászoló nő szerint Zsolt már kiskorában is sokat betegeskedett szíve miatt, nemrég pedig előbb egy beregszászi, majd egy ungvári orvos is alkalmatlannak nyilvánította. 

Azt már csak napokkal később tudta meg a család, hogy a férfit egy Lemberg közelében fekvő kiképzőtáborba vitték. Kapcsolatot azonban csak nagyon nehezen sikerült vele létesíteni, miután telefonja állandóan ki volt kapcsolva. A testvére is hívogatta, én is hívogattam. „Na egyszer, mikor volt térerő a lány felhívta, akkor beszélt vele, azt mondta, kint vannak, fát fűrészelnek” – nyilatkozta az anya. Ezenkívül azonban semmit nem tudtak, ahogy Zsolt sem, akinek nem mondták meg mikor térhet haza. 

A szülők végig bizakodtak, hogy fiuk hazatér, de tizenkét nappal az elrablása után megérkezett a lesújtó hír, a szívbeteg  Zsolt rosszul lett a kiképzésen, összeesett és életét vesztette. 

A családot a gyászhírről egy tiszt tájékoztatta telefonon. Azelőtt az édesanya még kétszer tudott beszélni telefonon fiával. Odaadták neki a telefont, de csak vagy tíz percet beszéltem, és utána azt mondta: anyukám, nem tudom, hogy mikor foglak tudni hívni, mert szétszórtak bennünket, azt mondja. Na, utána már nem is tudtam vele beszélni, hiába hívogattam, én is, Ibolya is, a testvére. Majd utána csengettek 18-án, jött este az értesítés, hogy meghalt 

– nyilatkozta a gyászoló asszony. 

A kormány minden segítséget megad a kárpátaljai családnak 

„A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt” – nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az eset kapcsán. 

Több száz milliárd eurót akarnak odaadni az ukránoknak, még több fegyvert akarnak adni, meg akarják hosszabbítani a háborút, pedig ez a háború mindennap szenvedéssel, tragédiákkal, halálesetekkel jár

– mondta. 

„Béke kell, véget kell vetni a háborúnak, Magyarország kormánya támogatja a béke-erőfeszítéseket. Amíg ezek nem sikeresek, addig ebből a háborúból ki kell maradnunk” – fogalmazott.

A férfi halála lesújtotta a magyar közösséget, miután a beszámolók szerint Zsolt ahol tudott, mindig segített. A férfit január 26-án temették el, a hivatalos iratok szerint a halál oka szív- és légzési elégtelenség volt. A család és a helyi közösség számára azonban ez nem ad megnyugvást, hiszen Zsoltot egészségi állapota miatt eleve nem lett volna szabad katonai szolgálatra kötelezni.

Borítókép: Ukrán toborzók igazoltatnak egy férfit (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

