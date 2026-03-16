Robert Fico beváltotta ígéretét

Jelzésértékű döntést hozott a szlovák kormány. Ahogy azt Robert Fico miniszterelnök már korábban kilátásba helyezte, a szlovák rendszerirányító egyoldalúan felbontotta Ukrajna állami energiaszolgáltatójával, az Ukrenerhóval kötött, rendkívüli helyzetekre vonatkozó energiaellátási szerződést.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 22:24
Hivatalos értesítést kapott az Ukrenerho ukrán állami energiaszolgáltató a szlovák rendszerirányítótól (SEPS), hogy Szlovákia májusi hatállyal megszünteti a két ország közötti vészhelyzeti energiaellátási megállapodást – számol be róla az RBC-Ukraine ukrán hírportál.

Az ukrán energetikai vállalat közleményében értetlenségének adott hangot, állításuk szerint a szlovák partnerek indoklás nélkül döntöttek a szerződésbontás mellett. Kijev hangsúlyozta, hogy részükről nem történt szerződésszegés, és mindig a „jószomszédi viszony szellemében”, valamint az európai jogszabályok tiszteletben tartásával jártak el.

Az Ukrenerho igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, mondván: a szlovákiai vészhelyzeti segítséget amúgy is ritkán és korlátozott mennyiségben vették igénybe – legutóbb idén januárban –, így a döntésnek nem lesz közvetlen hatása az ukrán fogyasztókra vagy az ország energiaellátásának biztonságára.

A lépés azonban korántsem volt váratlan. Robert Fico szlovák miniszterelnök már február végén kilátásba helyezte az Ukrajnába irányuló áramszállítások leállítását. Nem sokkal később a kormányfő megerősítette: felfüggesztik a rendkívüli energiaellátást, függetlenül attól, hogy Ukrajna energetikai helyzete a háború miatt továbbra is kritikus.

Bár a kereskedelmi alapú áramimport – a napi és hosszú távú kapacitásaukciók eredményeinek megfelelően – egyelőre zavartalanul folytatódik a két ország között, a vészhelyzeti szerződés felmondása szimbolikus és gyakorlati jelentőséggel is bír.

A döntés belpolitikai vihart kavart Szlovákiában. A liberális ellenzék, amely kritika nélkül támogatná Ukrajnát, élesen támadta a kormányt. A Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt azonnal ügyészségi feljelentéssel fenyegetőzött, Karol Galek ellenzéki képviselő pedig azzal vádolta a miniszterelnököt, hogy „új frontot nyit Ukrajna ellen”, és valójában Oroszország érdekeit szolgálja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

