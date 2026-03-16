Robert Fico beváltotta ígéretét

Az ukrán energetikai vállalat közleményében értetlenségének adott hangot, állításuk szerint a szlovák partnerek indoklás nélkül döntöttek a szerződésbontás mellett. Kijev hangsúlyozta, hogy részükről nem történt szerződésszegés, és mindig a „jószomszédi viszony szellemében”, valamint az európai jogszabályok tiszteletben tartásával jártak el.

Az Ukrenerho igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, mondván: a szlovákiai vészhelyzeti segítséget amúgy is ritkán és korlátozott mennyiségben vették igénybe – legutóbb idén januárban –, így a döntésnek nem lesz közvetlen hatása az ukrán fogyasztókra vagy az ország energiaellátásának biztonságára.