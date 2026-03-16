Kiszivárgott hangfelvétel: Brüsszel valódi tervei kerülhettek napvilágra a Barátság kőolajvezeték kapcsán

A szlovák sajtóban terjedő hanganyagon egy magas rangú uniós politikus, valamint a Politico újságírója közötti beszélgetés hallható állítólag. A felvételen szó esik a Barátság vezeték helyzetéről, Orbán Viktor és Robert Fico szerepéről, valamint az EU belső kommunikációjáról is. Az uniós tisztviselő úgy fogalmaz, hogy a Bizottság nem kíván nyilvánosan állást foglalni az ügyben. Ennél is hangsúlyosabb, hogy Brüsszel nem tervez semmiféle nyomásgyakorlást Kijev irányába a vezeték újraindítása érdekében. Ez azonban ellentmondásba kerül azzal, amit Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijevi útján mondott, amikor a javítási munkálatok felgyorsítására kérte Ukrajnát. A hanganyag alapján a nyilvános és a háttérben zajló kommunikáció alapjaiban különbözhet.

Ukrajna még január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítást Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy orosz támadás érte a hálózatot. Ezzel szemben a magyar kormány friss műholdfelvételekkel és operatív információkkal bizonyította, hogy a vezeték működőképes, és a támadás közvetlenül nem érintette azt. Orbán Viktor és Robert Fico álláspontja az, hogy Volodimir Zelenszkij politikai megfontolásból késlelteti a helyreállítást, hogy így gyakoroljon nyomást Magyarországra.

Mindenki tudja, hogy ez csak a választásról szól

– hangzik el a felvételen*. Meglehetősen kendőzetlenül fogalmaz Orbán Viktorral kapcsolatban is az EU-s képviselő, aki azt mondja, szerinte a magyar miniszterelnök „teljes választási üzemmódban” van, és a Barátság körüli konfliktus elsősorban magyar belpolitikai célokat szolgál.

*Az anyag egy „Toby Miller” nevű YouTube-csatornán jelent meg, amelynek ez az egyetlen videója. Cikkünk írásakor a hangfelvétel hitelességét egyetlen független forrás sem erősítette meg.

