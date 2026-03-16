Barátság kőolajvezetékBrüsszelOrbán Viktor

Kiszivárgott hangfelvétel: Brüsszel valódi tervei kerülhettek napvilágra a Barátság kőolajvezeték kapcsán

Egy hangfelvétel került nyilvánosságra, amely a brüsszeli vezetés valós álláspontjáról ránthatja le a leplet a Barátság kőolajvezeték kapcsán. A felvételen szó esik Orbán Viktor és Robert Fico szerepéről, valamint az EU belső egyeztetéseiről is. A leghangsúlyosabb rész, hogy Brüsszel nem tervez semmiféle nyomásgyakorlást Kijev irányába a vezeték újraindítása érdekében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 12:29
Zelenszkij és az uniós vezetők Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Index egy kiszivárgott hanganyagról számolt be, amely betekintést ad abba, hogyan látják Brüsszelben Orbán Viktor miniszterelnököt és a Barátság kőolajvezeték ügyét. A hivatalos kommunikáció szerint az Európai Bizottság arra ösztönzi Ukrajnát, hogy mielőbb végezze el a vezeték helyreállítását. A nyilvánosságra került felvétel viszont azt sugallja, hogy a háttérben egész más tervei lehetnek a brüsszeli vezetésnek.

Orbán Viktor és a Barátság vezeték ügye kapcsán Brüsszel mást tervezhet, mint amit a nyilvánosságnak mondtak. Fotó: MTI

A szlovák sajtóban terjedő hanganyagon egy magas rangú uniós politikus, valamint a Politico újságírója közötti beszélgetés hallható állítólag. A felvételen szó esik a Barátság vezeték helyzetéről, Orbán Viktor és Robert Fico szerepéről, valamint az EU belső kommunikációjáról is. Az uniós tisztviselő úgy fogalmaz, hogy a Bizottság nem kíván nyilvánosan állást foglalni az ügyben. Ennél is hangsúlyosabb, hogy Brüsszel nem tervez semmiféle nyomásgyakorlást Kijev irányába a vezeték újraindítása érdekében. Ez azonban ellentmondásba kerül azzal, amit Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijevi útján mondott, amikor a javítási munkálatok felgyorsítására kérte Ukrajnát. A hanganyag alapján a nyilvános és a háttérben zajló kommunikáció alapjaiban különbözhet.

Ukrajna még január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítást Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy orosz támadás érte a hálózatot. Ezzel szemben a magyar kormány friss műholdfelvételekkel és operatív információkkal bizonyította, hogy a vezeték működőképes, és a támadás közvetlenül nem érintette azt. Orbán Viktor és Robert Fico álláspontja az, hogy Volodimir Zelenszkij politikai megfontolásból késlelteti a helyreállítást, hogy így gyakoroljon nyomást Magyarországra.

Mindenki tudja, hogy ez csak a választásról szól

– hangzik el a felvételen*. Meglehetősen kendőzetlenül fogalmaz Orbán Viktorral kapcsolatban is az EU-s képviselő, aki azt mondja, szerinte a magyar miniszterelnök „teljes választási üzemmódban” van, és a Barátság körüli konfliktus elsősorban magyar belpolitikai célokat szolgál.

*Az anyag egy „Toby Miller” nevű YouTube-csatornán jelent meg, amelynek ez az egyetlen videója. Cikkünk írásakor a hangfelvétel hitelességét egyetlen független forrás sem erősítette meg.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu