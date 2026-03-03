barátságukrajnatisza pártszijjártó péterorbán viktorMagyar Péter

A Tisza Párt is cinkos a Magyarország elleni merényletben

Míg az iráni események kapcsán világszerte olajárrobbanás fenyeget, Magyarországot továbbra is a olajszállítás leállításával próbálja sakkban tartani a szomszédos Ukrajna. A magyar kormány műholdfelvételeket tett közzé a Barátság kőolajvezeték állapotáról. Az ukrán vezetés cinkosra talált Magyar Péterben és a Tisza Pártban.

Munkatársunktól
2026. 03. 03. 6:47
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Ukrajna még január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítást Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy orosz támadás érte a hálózatot. Ezzel szemben a magyar kormány friss műholdfelvételekkel és operatív információkkal bizonyította, hogy a vezeték működőképes, és a támadás közvetlenül nem érintette azt.

Szijjártó Péter szerint ebben a helyzetben a Barátság kőolajvezeték blokkolása merénylet Magyarország ellen
Szijjártó Péter szerint ebben a helyzetben a Barátság kőolajvezeték blokkolása merénylet Magyarország ellen (Fotó: AFP)

A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes

– jelentette be Orbán Viktor.

A miniszterelnök a felvételeket nyilvánosságra hozta, hangsúlyozva:

A műholdképek nem hazudnak. A Barátság kőolajvezetéket nem érte kár. Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!

Orbán Viktor ismét felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy indítsa újra a vezetéket, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket is, mivel a jelenlegi helyzet nem műszaki, hanem politikai természetű.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette: a nemzetbiztonsági egyeztetésen megtekintett „műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik, a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen”. A miniszter szerint a rendszerüzemeltető cég is készen áll a szállításra.

A magyar kormány álláspontját igazolják a legfrissebb ukrán elemzői megszólalások is, amelyek rávilágítanak Kijev valódi szándékaira. 

Dmitro Kornyijenko ukrán elemző nyíltan beszélt arról, hogy az olajblokád „jó lépés” volt, és az ukrán kormányzat részéről a „politikai nyomásgyakorlás a játszma” része. Kornyijenko szerint Magyarország energiaellátásának veszélyeztetése és a zsarolás „jó húzás volt az ukrán vezetés részéről”, és a vezeték újraindítása is politikai játszma része lesz, amelynek célja a magyar választások befolyásolása

Ezt a cinikus álláspontot erősítette meg Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző is, aki egy tévéinterjúban fejtette ki, miként lehetne a Barátság vezetéket politikai fegyverként használni Magyarországgal szemben. Cinikusan megjegyezte: „Az alkatrészeket lehet fél évig keresni, lehet egy évig keresni, és akár úgy is alakulhat, hogy nem lehet megjavítani – és ez valójában nyomásgyakorlási eszköz lenne Magyarország és Szlovákia felé”.

A kormány szerint a politikai zsarolásban Magyar Péter és a Tisza Párt is aktív szerepet vállal.

Tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni!

–  írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hasonlóan fogalmazott a kormányfő is.

Azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, ami kiszolgálja Kijev igényeit

mutatott rá Orbán Viktor.

Ez a politikai zsarolás különösen súlyos időszakban éri Magyarországot, amikor a globális energiapiac már amúgy is háborús fenyegetéssel néz szembe. A Közel-Keleten kirobbanó iráni konfliktus azonnali olajár-emelkedést váltott ki a piacokon, és a Brent kőolaj hordónkénti ára a 100 dolláros lélektani határ felé közelít, miközben már a 80 dollárt is elérte, sőt, a WTI nyersolaj ára is közel 8 százalékot ugrott.

Ebben a helyzetben, amikor a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, egy jól működő szárazföldi csővezetékes olajszállítási útvonal blokkolása merénylet Magyarországgal szemben

szögezte le Szijjártó Péter.

