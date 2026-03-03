A Tisza Párt is cinkos a Magyarország elleni merényletben

Ukrajna még január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítást Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy orosz támadás érte a hálózatot. Ezzel szemben a magyar kormány friss műholdfelvételekkel és operatív információkkal bizonyította, hogy a vezeték működőképes, és a támadás közvetlenül nem érintette azt.

Szijjártó Péter szerint ebben a helyzetben a Barátság kőolajvezeték blokkolása merénylet Magyarország ellen (Fotó: AFP)

A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes

– jelentette be Orbán Viktor.

A miniszterelnök a felvételeket nyilvánosságra hozta, hangsúlyozva:

A műholdképek nem hazudnak. A Barátság kőolajvezetéket nem érte kár. Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!

Orbán Viktor ismét felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy indítsa újra a vezetéket, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket is, mivel a jelenlegi helyzet nem műszaki, hanem politikai természetű.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette: a nemzetbiztonsági egyeztetésen megtekintett „műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik, a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen”. A miniszter szerint a rendszerüzemeltető cég is készen áll a szállításra.

A magyar kormány álláspontját igazolják a legfrissebb ukrán elemzői megszólalások is, amelyek rávilágítanak Kijev valódi szándékaira.

Dmitro Kornyijenko ukrán elemző nyíltan beszélt arról, hogy az olajblokád „jó lépés” volt, és az ukrán kormányzat részéről a „politikai nyomásgyakorlás a játszma” része. Kornyijenko szerint Magyarország energiaellátásának veszélyeztetése és a zsarolás „jó húzás volt az ukrán vezetés részéről”, és a vezeték újraindítása is politikai játszma része lesz, amelynek célja a magyar választások befolyásolása.

Ezt a cinikus álláspontot erősítette meg Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző is, aki egy tévéinterjúban fejtette ki, miként lehetne a Barátság vezetéket politikai fegyverként használni Magyarországgal szemben. Cinikusan megjegyezte: „Az alkatrészeket lehet fél évig keresni, lehet egy évig keresni, és akár úgy is alakulhat, hogy nem lehet megjavítani – és ez valójában nyomásgyakorlási eszköz lenne Magyarország és Szlovákia felé”.