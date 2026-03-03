Real Madridla ligaGetafeÁlvaro Arbeloa

A Real Madrid edzője megtalálta a bűnbakot, játékosa tette szerinte elfogadhatatlan

Egymás után a második vereségét szenvedte el a bajnokságban a Real Madrid, amely ezúttal hazai pályán maradt alul 1-0-ra a Getafe ellen. A fájdalmas kudarc után a királyi gárdát irányító Álvaro Arbeloa magára vállalta a felelősséget, ugyanakkor kijelentette, nem mondanak le a bajnoki címről.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 7:40
Álvaro Arbeloa magára vállalta a felelősséget a vereség után Fotó: Burak Akbulut Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A többek között Kylian Mbappét nélkülöző Real Madrid óriási mezőnyfölényben futballozott, ám hiába alakított ki sokkal több helyzetet ellenfelénél, gólt csak a Getafe tudott szerezni. A két fordulóval korábban még éllovas Real Madrid hátránya a vereség miatt négy pont maradt a Barcelona mögött, a fővárosiaknak gyorsan össze kell szedniük magukat, ha nem akarják, hogy elússzon az aranyérem.

Sokatmondó kép: a Real Madrid kénytelen volt végignézni a Getafe ünneplését
Sokatmondó kép: a Real Madrid kénytelen volt végignézni a Getafe ünneplését Fotó: Burak Akbulut/Anadolu/AFP

– Nem lehet más a célunk, minthogy 36 pontot szerezzünk a hátralévő 12 mérkőzésen – reagált a bajnoki címet firtató kérdésre Álvaro Arbeloa. – Ez a Real Madrid, senki sem adja fel. Úgy érezzük, ez olyan különbség, amely ledogozható. Tisztában vagyok vele, hogy most minden rossznak érződik, nincs sok reményed, amikor így veszítesz, de folyamatosan nyernünk kell. Nem mondunk le a bajnokságról, nem adjuk fel. Tudjuk, hogy van min javítani, de a csapat erőfeszítéseire nem lehet panasz. A felelősség az enyém, tudunk ennél jobban teljesíteni.

Álvaro Arbeloa: Enyém a felelősség

A mérkőzéssel kapcsolatban hozzátette, tisztában voltak vele, hogy milyen meccsre van kilátás, és bár nagyobb lehetőségeket alakítottak ki, ezekkel jobban kellett volna gazdálkodniuk.

– Egy kiválóan védekező ellenféllel kellett megküzdenünk. Bizonyos szituációkban agresszívebbnek kellett volna lennünk. Hajlamosak vagyunk Vinícius Júniorra hagyatkozni, de mindkét oldalon folyamatos fenyegetést kell jelentenünk.

Sok volt a megszakítás is, a játékvezető engedte, hogy a hangsúly a játék hiányán legyen. De nem akarom kritizálni a Getafét, azt teszik, amit megengednek nekik.

Igaz, hogy volt elég helyzetünk, és az is, hogy jobban is játszhatnánk. Nem hibáztathatom a futballistáimat az erőfeszítéseikért. A játékunk javítása terén enyém a felelősség, és ha valaki felelős ezért a vereségért, az én vagyok.

A Real Madrid edzője a kiállított játékosát hibáztatta

A királyi gárda Mbappé mellett Éder Militaót, Dani Ceballost, Jude Bellinghamet és Eduardo Camavingát is nélkülözni kényszerült, Arbeloa azonban kijelentette, hogy ez nem lehet kifogás.

– Amikor kikapsz, mindig előjön, hogy milyen fontos játékosok hiányoznak, de nem akarok ezzel magyarázkodni – mondta Arbeloa, aki több játékosát, például a reklamálás miatt kiállított Franco Mastantuonót is elveszítette. – Franco Mastantuono tette elfogadhatatlan, Dean Huijsen és Álvaro Carreras sárga lapja a játék része. De így három fontos játékosunk nem léphet pályára Vigóban.

A Real Madrid péntek este vendégszerepel a Celta Vigo vendégeként, majd utána szerdán jön a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első, hazai mérkőzése.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu