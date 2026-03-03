A Real Madrid edzője megtalálta a bűnbakot, játékosa tette szerinte elfogadhatatlan

A többek között Kylian Mbappét nélkülöző Real Madrid óriási mezőnyfölényben futballozott, ám hiába alakított ki sokkal több helyzetet ellenfelénél, gólt csak a Getafe tudott szerezni. A két fordulóval korábban még éllovas Real Madrid hátránya a vereség miatt négy pont maradt a Barcelona mögött, a fővárosiaknak gyorsan össze kell szedniük magukat, ha nem akarják, hogy elússzon az aranyérem.

Sokatmondó kép: a Real Madrid kénytelen volt végignézni a Getafe ünneplését Fotó: Burak Akbulut/Anadolu/AFP

– Nem lehet más a célunk, minthogy 36 pontot szerezzünk a hátralévő 12 mérkőzésen – reagált a bajnoki címet firtató kérdésre Álvaro Arbeloa. – Ez a Real Madrid, senki sem adja fel. Úgy érezzük, ez olyan különbség, amely ledogozható. Tisztában vagyok vele, hogy most minden rossznak érződik, nincs sok reményed, amikor így veszítesz, de folyamatosan nyernünk kell. Nem mondunk le a bajnokságról, nem adjuk fel. Tudjuk, hogy van min javítani, de a csapat erőfeszítéseire nem lehet panasz. A felelősség az enyém, tudunk ennél jobban teljesíteni.

Álvaro Arbeloa: Enyém a felelősség

A mérkőzéssel kapcsolatban hozzátette, tisztában voltak vele, hogy milyen meccsre van kilátás, és bár nagyobb lehetőségeket alakítottak ki, ezekkel jobban kellett volna gazdálkodniuk.

– Egy kiválóan védekező ellenféllel kellett megküzdenünk. Bizonyos szituációkban agresszívebbnek kellett volna lennünk. Hajlamosak vagyunk Vinícius Júniorra hagyatkozni, de mindkét oldalon folyamatos fenyegetést kell jelentenünk.

Sok volt a megszakítás is, a játékvezető engedte, hogy a hangsúly a játék hiányán legyen. De nem akarom kritizálni a Getafét, azt teszik, amit megengednek nekik.

Igaz, hogy volt elég helyzetünk, és az is, hogy jobban is játszhatnánk. Nem hibáztathatom a futballistáimat az erőfeszítéseikért. A játékunk javítása terén enyém a felelősség, és ha valaki felelős ezért a vereségért, az én vagyok.

A Real Madrid edzője a kiállított játékosát hibáztatta

A királyi gárda Mbappé mellett Éder Militaót, Dani Ceballost, Jude Bellinghamet és Eduardo Camavingát is nélkülözni kényszerült, Arbeloa azonban kijelentette, hogy ez nem lehet kifogás.