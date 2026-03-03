dróntámadásNovorosszijszkorosz-ukrán háború

Több mint száz otthont és óvodát ért ukrán dróntámadás + videó

Több mint száz lakóingatlan rongálódott meg a Novorosszijszk elleni ukrán dróntámadás következtében – jelentette be Andrej Kravcsenko polgármester.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 8:39
Egy katona egy RQ-35 Heidrun típusú felderítő és tüzérségi tűzkorrekcióra használt drónt szállít Zaporizzsja irányában (Fotó: AFP)
„Jelenleg 61 családi ház és 41 társasház esetében állapítottak meg károkat” – írta Telegram-csatornáján. A városvezető közölte, hogy támogatást biztosítanak az érintett ingatlantulajdonosoknak és lakosoknak – számolt be az Origo.

Drónok támadták Novorosszijszkot (Fotó: AFP)
Drónok támadták Novorosszijszkot (Fotó: AFP)

Elmondása szerint a legsúlyosabb károk a keleti városrészben található családi házakat érték.

Miskako településen a robbanáshullám betörte egy óvoda ablakait, valamint öt csoportszoba ajtaját. A helyreállítás a következő napokban veszi kezdetét, a munkálatok idején a gyermekeket más csoportszobákban helyezik el. A dróntámadás emellett egy gázvezetéket és egy kültéri világítási vezetéket is megrongált – írja a RIA Novosztyi.

A támadásban heten megsérültek, köztük egy 15 éves fiú. 

Öt sérültet könnyebb, illetve közepesen súlyos állapotban kórházba szállítottak. A városban szükségállapotot rendeltek el.

Borítókép: Egy katona drónt szállít Zaporizzsja felé (Fotó: AFP)

