„Jelenleg 61 családi ház és 41 társasház esetében állapítottak meg károkat” – írta Telegram-csatornáján. A városvezető közölte, hogy támogatást biztosítanak az érintett ingatlantulajdonosoknak és lakosoknak – számolt be az Origo.
Több mint száz otthont és óvodát ért ukrán dróntámadás + videó
Több mint száz lakóingatlan rongálódott meg a Novorosszijszk elleni ukrán dróntámadás következtében – jelentette be Andrej Kravcsenko polgármester.
Elmondása szerint a legsúlyosabb károk a keleti városrészben található családi házakat érték.
Miskako településen a robbanáshullám betörte egy óvoda ablakait, valamint öt csoportszoba ajtaját. A helyreállítás a következő napokban veszi kezdetét, a munkálatok idején a gyermekeket más csoportszobákban helyezik el. A dróntámadás emellett egy gázvezetéket és egy kültéri világítási vezetéket is megrongált – írja a RIA Novosztyi.
A támadásban heten megsérültek, köztük egy 15 éves fiú.
Öt sérültet könnyebb, illetve közepesen súlyos állapotban kórházba szállítottak. A városban szükségállapotot rendeltek el.
Borítókép: Egy katona drónt szállít Zaporizzsja felé (Fotó: AFP)
