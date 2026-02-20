korrupcióellenes szervekUkrajnatámadás

Rejtélyes támadások érték az ukrán korrupcióellenes szerveket

Újabb támadási hullám indult Ukrajna korrupcióellenes intézményei ellen. Nemrég egy azonosítatlan drónt észleltek éjszaka a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) épülete felett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 8:43
Ukrán rendőr (Fotó: AFP)
„Bűnüldözési források szerint nemrég egy drónt észleltek a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség épülete felett. A rendőrséget a helyszínre hívták. Jelenleg folyamatban van a pilóta nélküli légi jármű eredetének megállapítása” – írja az Ukrainszka Pravda.

A fényképen egy kijevi belvárosi tüntetés látható, ahol egy épület homlokzatára a „Vétózzuk meg a törvényt” feliratot vetítették ki, arra felszólítva az ukrán elnököt, hogy vétózza meg a parlament által elfogadott, az ukrán korrupcióellenes szervek hatásköreit csökkentő törvényt. (Fotó: AFP)
Szemjon Krivonosz, a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vezetője a múlt héten, a NABU munkájáról szóló nyilvános beszámolóján kijelentette, hogy a korrupcióellenes intézményekre nehezedő nyomásgyakorlási kísérletek nem szűntek meg. Példaként említette egy közelmúltbeli esetet, amikor 

lehallgatókészüléket találtak annak a nyomozócsoport-vezetőnek a lakásában, akik a védelmi szektorban elkövetett bűncselekmények feltárásán dolgoznak.

 A korrupcióellenes tisztviselők a körülmények részleteit nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor valószínűtlennek tartják, hogy egy ilyen művelet a titkosszolgálatok segítsége nélkül valósulhatott volna meg.

Ezzel egy időben a Telegram-csatornákon újabb negatív kampány figyelhető meg az intézmények ellen. 

Hasonló kampány volt tapasztalható 2025 nyarán is, közvetlenül azelőtt, hogy kísérlet történt a korrupcióellenes szervek függetlenségének megvonására.

Akkor is, és most is, a NABU-t és a SAPO-t korrupcióval és hatékonyság hiányával vádolják. 2026. január 12. és 26. között 238 negatív hangvételű bejegyzést rögzítettek a közösségi médiában.

A negatív említések túlnyomó többsége anonim vagy félig anonim forrásokból származott, ami arra utalhat, hogy a befolyásolás szervezetten történik.

A korrupcióellenes szervek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy semmilyen befolyásolási kísérlet nem lassítja le a munkájukat. Annál is inkább, mert például a Midász-hadművelet más joghatóságokba került át, amelyek készek együttműködni, és már dolgoznak is az ukrán nyomozókkal.

Borítókép: Ukrán rendőr (Fotó: AFP)

