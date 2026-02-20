Rejtélyes támadások érték az ukrán korrupcióellenes szerveket

Szemjon Krivonosz, a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vezetője a múlt héten, a NABU munkájáról szóló nyilvános beszámolóján kijelentette, hogy a korrupcióellenes intézményekre nehezedő nyomásgyakorlási kísérletek nem szűntek meg. Példaként említette egy közelmúltbeli esetet, amikor

lehallgatókészüléket találtak annak a nyomozócsoport-vezetőnek a lakásában, akik a védelmi szektorban elkövetett bűncselekmények feltárásán dolgoznak.

A korrupcióellenes tisztviselők a körülmények részleteit nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor valószínűtlennek tartják, hogy egy ilyen művelet a titkosszolgálatok segítsége nélkül valósulhatott volna meg.