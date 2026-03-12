Az UEFA leplezte le, hogy a visszatérő Dibusz Dénesről keserű döntést hozott a Fradi

Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

Dibusz Dénes biztosan nem játszik az SC Braga elleni hazai mérkőzésen. A Ferencváros első számú kapusa három hónapos kényszerpihenő után visszatért, a hazai kupa- és bajnoki mérkőzésen is ő védett, ám az UEFA közlése szerint nem került vissza a Fradi Európa-liga-keretébe. A 35 esztendős labdarúgó ujját kétszer is műtötték, vélhetően elővigyázatosságból még kíméli. Dibusz távollétében ismét Gróf Dávidra hárulhat komoly feladat a nemzetközi porondon.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 12. 12:16
Dibusz Dénes nem került vissza a Ferencváros Európa-liga-keretébe azok után sem, hogy ő védett a múlt heti, Kazincbarcika elleni Magyar Kupa-mérkőzésen és a Nyíregyházán 3-1-re megnyert bajnokin is. A logika azt diktálta volna, hogy minimum nevezi Robbie Keane az SC Braga ellen, ám nem így történt. A Fradi csapatkapitánya csak a lelátóról szurkolhat a játékostársainak.

Dibusz Dénes
Gróf Dávid és Varga Ádám neve szerepel az UEFA honlapján elérhető névsorban, amelyen tartalékként két fiatal kapust, Radnóti Dánielt és Tóth Zalánt tüntetett fel a Ferencváros. 

A listát lett volna lehetősége frissíteni a magyar bajnoknak, ám Dibusz Dénes meglepő módon nem került fel rá. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal ezúttal is Gróf Dávid helyettesíti majd a csapatkapitányt. 

A 35 éves játékos 18 alkalommal védett már a szezonban, ötször az Európa-ligában. Többek között a Glasgow Rangers ellen és a Ludogorec ellen sikerrel megvívott egyenes kieséses párharcban.

Mi történik Dibusz Dénessel?

Furcsa, hogy két sikeres tétmeccs után nem számol Robbie Keane kipróbált kapusában. Mégsem érdemes különösebb összeesküvés elméleteket gyártani azért, mert Dibusz Dénes nincs ott a keretben. Ő maga is többször utalt rá, hogy még mindig nincsen 100 százalékos állapotban. A Kazincbarcika ellen 5-0-ra megnyert kupameccs után azt mondta, hogy „meg tudtuk úgy oldani az ujjamat, hogy ne gátoljon a védésben, úgyhogy készen álltam”, azaz hiába műtötték kétszer, nem múlt el a problémája. 

– Azt sem mondhatom, hogy minden rendben, fájdalommentes vagyok, mert ez nem lenne igaz. Január elején elkezdtem dolgozni, de nem voltam rendben, kiszálltam a kapus­edzésekből, csak lábbal dolgoztam. 

Felkerestem egy szakembert, akit akkor ismertem meg, amikor az orrom tört el, és maszkot készített nekem, most olyan eszköz kellett, amely védi, tompítja az ujjamat ért ütéseket. 

A műanyag védő, amelyre ráhúzhatom a kesztyűmet, lehetővé tette február elejétől, hogy teljes értékű edzésmunkát végezzek, így visszatérhettem a pályára. Megvan a megoldás, amellyel megfelelően rögzíthető a sérült ujjam

 – nyilatkozta még március 6-án Dibusz Dénes. Vasárnap este ő védte a Nyíregyházán fontos meccset nyerő Ferencváros kapuját, de úgy tűnik, az igazi visszatérésére még várni kell.

A Ferencváros nélküle fogadja a Bragát (21.00, Groupama Aréna, tv.: M4 Sport) az Európa-liga nyolcaddöntőjében. A portugáliai visszavágót március 18-án, 16.30 órától rendezik.

