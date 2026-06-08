Engedelmes Péter biankó csekkje

Nem véletlen, hogy így alakulnak a dolgok. Brüsszel, Ukrajna és Magyar Péter között érdekazonosság állt fent. Az európai fősodor geopolitikai okokból erőlteti, hogy minél közelebb húzza magához ezt az EU keleti határai és Oroszország közé eső államot. (Bele nem gondolva, hogy mennyibe kerülne ez és ki fogja majd azt kifizetni. Az biztos, nem a jövőre távozó francia elnök vagy Ursula von der Leyen, akinek pedig 2029-ben jár le a mandátuma. Ha kihúzza addig egyáltalán, és nem száműzik jövőre a német szövetségi elnöki székbe „érdemei elismerése mellett”.) Zelenszkijnek elemi érdeke, hogy minél látványosabb külpolitikai eredményeket mutasson fel.

Az Oroszország által elvett területeket ígéretével ellentétben nem tudja visszaszerezni komoly nyugati segítség mellett sem, kilátásai pedig nem javultak attól, hogy a Trump-kormány alatt Kijev legfontosabb szövetségese, az Egyesült Államok hátrált ki a háborús támogatásból.

Washingtonnak most sem ideje, sem energiája nincs arra, hogy a Közel-Kelet, Kína vagy a saját szomszédsága, Kuba mellett még az ukrajnai háborúval is foglalkozzon, miközben Donald Trumpnak is be kellett látnia: sokkal nehezebben megy a béketeremtés, mint ahogy tervezte.

Zelenszkij tehát most Európára épít, Ukrajna pedig Brüsszelből a geopolitikai kötelezettségvállalás mellett főleg pénzt akar – mi is lenne jobb út ehhez, mint az uniós tagság? Kijevben azzal is tisztában lehetnek, hogy addig kell ütniük a vasat, amíg meleg. Most ugyan háborús áldozatnak tűnnek fel az európai közvélemény szemében, de meddig tart a háború? Örökké biztosan nem, még a százéves háborúnak is vége szakadt egyszer. A hetvenes éveit taposó Vlagyimir Putyin sem lesz örökké Oroszország vezetője.

Éveken belül bekövetkezhet az a helyzet, hogy Európa (és a NATO), valamint Moszkva viszonya rendeződik, vagy legalább jelentős mértékben javul, ez pedig leértékeli Ukrajnát az európai közvélemény szemében. Már az a világ nyolcadik csodájával ér fel, hogy a mindig EU-bővítési fáradtságban szenvedő Franciaországban, ahol két évtizede attól rettegtek, hogy a lengyel vízvezeték-szerelők elveszik a munkájukat, elég magas Kijev uniós csatlakozásának a támogatottsága. Ez persze nem marad így, ha az ukrajnai háború valamiféle – nem feltétlenül békeszerződéssel történő – lezárása után a média nem sajnáltatja napi szinten az ukránokat a közvéleménnyel, a franciák (németek, hollandok, vegyük csak a nagy befizetőket) pedig elgondolkoznak azon, valóban uniós szintre akarják-e glancolni a több mint 600 ezer négyzetkilométeres Ukrajnát, amely az EU legnagyobb állama lenne Franciaországnak csak az európai részét számítva? A kérdés költői – biztos, hogy nem akarnák.