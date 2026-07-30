Klímaváltozás: hőség, szárazság és ami majd ezután jön ránk

A klímaváltozás, a felmelegedés önmagát erősítő folyamat. Olvad a sarki jég, a gleccserek, ezáltal csökkennek a napsugárzást visszaverő felületek. Melegszenek a tengerek: emiatt a tengeráramok a felszín közelébe hozzák a metánt, mely az elhalt élőlények teteméből keletkezik, így több metán kerül a légkörbe. Elkezdődött a permafroszt, az örökké fagyott, elsősorban szibériai és kanadai, sarkkörön túli területek felolvadása. A korábban befagyott mocsarakból hatalmas mennyiségű metán kerül a légkörbe. Fontos megemlítenünk, hogy a klímaváltozásban jelentős szerepet játszik a trópusi esőerdők nyakló nélküli irtása is. – Bár Amazóniában az utóbbi években ez szerencsére lelassult, de voltak olyan évek, amikor percenként több futballpálya-nagyságú esőerdőt vágtak ki, hogy szóját termeljenek és szarvasmarhát tartsanak a felszabadult területeken. Délkelet-Ázsiában már szinte alig maradtak dzsungelek. Ezek az őserdők temperálják a légkört azáltal, hogy a lehulló csapadékot szivacsként magukba szívják, majd elpárologtatják. (Az esőerdők irtása elsősorban a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoribbá válására ad magyarázatot.)
Ami most a legaggasztóbb: a Föld fényvisszaverő képességének, albedójának a váratlanul gyors csökkenése (azaz a megnövekedett hőelnyelés). Az óceánok felmelegedése felgyorsult. A Föld által elnyelt napenergia több mint 90 százalékát az óceánok veszik fel. A képződő felhők átengedik a Napból érkező fénysugárzást, de üvegházhatásként működnek, és – az emberi tevékenység következtében felszaporodó üvegházhatású gázokkal (elsősorban a szén-dioxiddal és a metánnal) együtt – nem engedik vissza a hővé vált sugárzást.
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