Klímaváltozás: hőség, szárazság és ami majd ezután jön ránk

2000 óta egyre nő a Föld által elnyelt és visszasugárzott hőmennyiség különbsége. Ez a folyamat gyorsabb, mint amilyennek a klímamodellek előre jelezték. A nemzetközi klímavédelmi egyezmények azt célozzák, hogy a század közepére nullára kellene csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, oly módon, hogy a megtörtént kibocsátást semlegesíteni kell (például erdők ültetésével, modern technológiákkal). De klímaszakértők szerint a Föld energiaelnyelő képessége oly mértékben nő, hogy e hosszú távú cél tarthatatlan. De mitől növekszik ennyire a hőelnyelés? Az ok rémisztő és kiábrándító.

Régóta azon vagyunk, hogy a fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz) arányát csökkentsük az energiatermelésben és -felhasználásban, mert nemcsak növelik az üvegházhatást okozó szén-dioxidot és metánt, de az emberi egészségre és a természeti környezetre ártalmas kén-dioxid is keletkezik a felhasználás során. Igen ám, de a kén-dioxid-molekulákból apró részecskék képződnek (aeroszol), melyek visszaverik a fényt, a napsugárzást, és ez a hatás most erősen lecsökkent. 2019-ben még 81 millió tonna volt a légköri kénkibocsátás, ez most 69 millió tonnára esett vissza. Ez nagyon rossz hír. Miközben tehát klímavédelmi okok miatt mérsékeljük az üvegházhatású gázok kibocsátását és a megújuló energiákra állunk át, a kén-dioxid csökkenő légköri koncentrációja miatt gyengül a napsugárzás visszaverődése. Ez a felelős a megnövekedett hőelnyelés feléért. (Ráadásul a hatás nem is nagyon érthető: az ásványi tüzelőanyagok felhasználásának csökkenése nem csak kisebb kén-dioxid-kibocsátással jár; egyúttal kevesebb felmelegedést okozó szén-dioxid és metán kerül a légkörbe. – Ez is a korábbi megállapítást erősíti: a légkör rendkívül bonyolult, komplex rendszer.)

A bejövő és a visszaverődő energiamennyiség különbözete 2000 óta megduplázódott (!). Ez gyorsabb, mint amivel a hosszú távú klímamodellek számoltak. Ennek a többletenergiának a 90 százalékát – ahogy már szó volt róla – az óceánok nyelik el. Az El Nino az a jelenség/folyamat, amely a trópusi tengerek mélyén elraktározódott hőt a felszínre hozza és pusztító hurrikánokat, tájfunokat okoz.