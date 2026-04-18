Csatlakoztunk Európához

Az elmúlt tizenhat évet én az újkori magyar történelem egyik legsikeresebb korszakának tartom. A kormány ígéretéhez híven közel egymillió munkahelyet teremtett, elértük a teljes foglalkoztatottságot. Ügyesen kombinálta a kínálati és keresleti oldali gazdaságpolitika elemeit. Az adókat alacsony szinten tartotta, és így a termelőket és a dolgozókat a teljesítményük növelésére ösztönözte. Másfelől pedig számtalan módon és programmal növelte a keresleti oldalt, ami „húzta” a gazdaságot. Ezeknek az intézkedéseknek a legjelentősebb köre a családpolitika, a különféle kedvezmények nyújtása. De a kisvállalkozói programok, a fiatalok lakáshoz juttatási programja, a településfejlesztési támogatások is ide tartoznak.

A kormány olyan feladatokkal is megbirkózott, mint az előző kormányok által a költségvetési konszolidáció jegyében eladott bankszektor, energiaszektor, úthálózat, a repülőtér visszavásárlása. Szociálpolitikai érzékenységére utal a 13., majd a 14. havi nyugdíjak bevezetése.

Jó kapcsolatokat tartott fenn a nagyhatalmakkal; Magyarország a külföldi tőkebefektetések egyik célpontja lett. A határon túli magyarokat is segítette intézményeik fejlesztésében, kultúrájuk megőrzésében. Megvédte az országot a bevándorlóktól. Akkor mégis mi okozta ezt a csúfos választási kudarcot?

Az egyik legfontosabb oknak azt tartom, hogy az ellenzéknek sikerült rányomnia az Európa-ellenesség bélyegét. Már vagy két évtizede azt hajtogatom, hogy Nyugat-Európa degenerálódik.

Kezdődött ez azzal, hogy feladták a hagyományos nemzettudatot és a nemi identitással és annak különféle változataival helyettesítették. Leértékelték a múltat (cancel culture), bár ez inkább Amerikára volt jellemző. Folytatódott azzal, hogy korlátlanul beengedték a bevándorlók tömegeit, és elkezdődött az egyes országok eliszlámosodása. A nemzetek Európája helyett egy föderalista európai integráció létrehozására törekedtek, mely még jobban felszámolná a tőkeérdekeltségekkel szemben álló nemzeti korlátokat. Legutóbb pedig egy végtelenül erkölcstelen háborús bujtogatásba kezdtek. Amerika és Nyugat-Európa – hogy Oroszországot meggyengítsék – Ukrajnát a NATO-ba invitálták, mely kiprovokálta az oroszok támadását. Amerika ebből később kiszállt, és a nyugat-európaiak most a szerencsétlen ukránok felbujtásával és nyakló nélküli támogatásával akarják legyőzni (legyőzetni) az oroszokat.