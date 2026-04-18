Csatlakoztunk Európához

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

Kiss Károly
2026. 04. 18. 6:50
Az elmúlt tizenhat évet én az újkori magyar történelem egyik legsikeresebb korszakának tartom. A kormány ígéretéhez híven közel egymillió munkahelyet teremtett, elértük a teljes foglalkoztatottságot. Ügyesen kombinálta a kínálati és keresleti oldali gazdaságpolitika elemeit. Az adókat alacsony szinten tartotta, és így a termelőket és a dolgozókat a teljesítményük növelésére ösztönözte. Másfelől pedig számtalan módon és programmal növelte a keresleti oldalt, ami „húzta” a gazdaságot. Ezeknek az intézkedéseknek a legjelentősebb köre a családpolitika, a különféle kedvezmények nyújtása. De a kisvállalkozói programok, a fiatalok lakáshoz juttatási programja, a településfejlesztési támogatások is ide tartoznak.

A kormány olyan feladatokkal is megbirkózott, mint az előző kormányok által a költségvetési konszolidáció jegyében eladott bankszektor, energiaszektor, úthálózat, a repülőtér visszavásárlása. Szociálpolitikai érzékenységére utal a 13., majd a 14. havi nyugdíjak bevezetése.

Jó kapcsolatokat tartott fenn a nagyhatalmakkal; Magyarország a külföldi tőkebefektetések egyik célpontja lett. A határon túli magyarokat is segítette intézményeik fejlesztésében, kultúrájuk megőrzésében. Megvédte az országot a bevándorlóktól. Akkor mégis mi okozta ezt a csúfos választási kudarcot?

Az egyik legfontosabb oknak azt tartom, hogy az ellenzéknek sikerült rányomnia az Európa-ellenesség bélyegét. Már vagy két évtizede azt hajtogatom, hogy Nyugat-Európa degenerálódik. 

Kezdődött ez azzal, hogy feladták a hagyományos nemzettudatot és a nemi identitással és annak különféle változataival helyettesítették. Leértékelték a múltat (cancel culture), bár ez inkább Amerikára volt jellemző. Folytatódott azzal, hogy korlátlanul beengedték a bevándorlók tömegeit, és elkezdődött az egyes országok eliszlámosodása. A nemzetek Európája helyett egy föderalista európai integráció létrehozására törekedtek, mely még jobban felszámolná a tőkeérdekeltségekkel szemben álló nemzeti korlátokat. Legutóbb pedig egy végtelenül erkölcstelen háborús bujtogatásba kezdtek. Amerika és Nyugat-Európa – hogy Oroszországot meggyengítsék – Ukrajnát a NATO-ba invitálták, mely kiprovokálta az oroszok támadását. Amerika ebből később kiszállt, és a nyugat-európaiak most a szerencsétlen ukránok felbujtásával és nyakló nélküli támogatásával akarják legyőzni (legyőzetni) az oroszokat.

Mindeddig büszke voltam arra, hogy ebből a nyugat-európai őrületből hazánk kimaradt. Egy olyan kormányunk volt, amely az új identitásokkal szemben a hagyományos keresztény és nemzeti értékek mellett köteleződött el. Az EU-val szembeszállva nem engedte be a migránsokat. Ellenállt a brüsszeli föderalista törekvéseknek. Nem vett részt Ukrajna Oroszország elleni háborújának pénzügyi támogatásában, nemet mert mondani az Oroszország elleni szankciókra. Azt pedig különösen ellenezte, hogy a NATO, esetleg az EU-tagországok csapatokat küldjenek Ukrajnába. A tűzszüneten és a békekötésen munkálkodott, ellenezte az ukrán nép áldozattá tételét a nyugat-európaiak mondvacsinált (a hadiipar profitérdekeltségét szolgáló) fenyegetettségének oltárán. Nemet mondott Ukrajna EU-tagságára, hiszen az az átlaghoz képest kevésbé fejlett tagországok számára igen súlyos anyagi következményekkel járna.

Magyarországra – kormányának okos, bátor és következetes politikájának köszönhetően – Európa és a világ nemzeti érzelmektől vezérelt politikai erői úgy néztek, mint követendő példaképre. Magyarország a nemzeti szuverenista erők középpontjává vált. Ráadásul a kormány, hogy ellensúlyozza a Brüsszellel fennálló konfliktust, sikeres külpolitikát folytatott: jó gazdasági és politikai kapcsolatokat épített ki a nagyhatalmakkal: Amerikával, Kínával és Oroszországgal. Mindennek most vége.

Einstein azt mondta, hogy két végtelen dolog van a világban: maga az univerzum és az emberi hülyeség. Csatlakozom. Az ellenzék ezt úgy tematizálta, hogy az Orbán-kormány szembefordult Európával, az európai értékekkel. A felszínen ez tényleg így jelent meg, és a szavazók többsége vevőnek bizonyult erre a szemfényvesztésre, nem gondolva bele, hogy mit is jelentenek ma az európai értékek.

A kormánnyal való tömeges szembefordulás és elégedetlenség másik okának én egy vulgáris vád sikeres elterjesztését látom: Orbán lop! Az átlagembertől nem várható el, hogy a gazdasági folyamatokat elemezze, és különösen, hogy a fontosabb összefüggéseket megértse. Felesleges próbálkozás lenne megmagyarázni a közepes fejlettség csapdáját. Vagy hogy a visszavásárolt nemzeti vagyon költségvetési kiadásai hogyan hatnak még ma is az államháztartás finanszírozására és a forint árfolyamára. A nehéz körülmények között élők bűnbakot keresnek. És mennyivel könnyebb a rendszer korruptságával magyarázni a személyes sikertelenséget, semmint a helyzetet elemezni és megérteni. 

Nyilvánvaló, hogy a NER alapvető érdekeket sértett, hiszen az állami megrendeléseket többnyire egy viszonylag szűk kör kapta. De ne felejtsük el, hogy az alapvető cél a nemzeti nagytőke kialakítása volt – a NER ezt szolgálta. 

Sokat ártott viszont az MNB vagyona körüli tisztázatlanság.

Mindezzel együtt – mint elemzésem kezdetén írtam – az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom, Orbán Viktort pedig az egyik legnagyobb magyar államférfinak. Ritka az a politikus, aki ennyit tett országunk fejlődéséért, kultúránk megmaradásáért, nemzetközi hírnevünk és pozícióink erősítéséért. Külön érdeme, hogy kiépítette a nemzeti oldal ideológiá­jának háttérintézményeit. Reménykedjünk, hogy Nyugat-Európa felelőtlensége nem sodorja a kontinenst, és így vele együtt minket is, az új kormány politikájának köszönhe­tően egy Oroszország elleni háborúba.

Összességében úgy látom, hogy ez még nem egy lefutott meccs.

Brüsszel az EU-s forrásokért cserébe máris huszonhét pontos követeléslistát nyújtott be. Követelik az eddig követett migrációs politika feladását, ami szöges ellentéte annak, amit Magyar Péter a kampányban, sőt a nemzetközi sajtótájékoztatóján is ígért. Brüsszel további feltételei is ellentmondásban állnak azokkal, amikről Magyar Péter, akit még be sem iktattak hivatalába, az elmúlt napokban döntött. 

Az Orbán-kormány jóléti politikájának lényeges elemeit továbbviszi. Körülbelül nyár végéig lehet alibizni, látszatkormányozni. 

Az idősebb generációk azonban jól emlékezhetnek arra, mi következett a Horn-kormány nyolc hónapos sodródása után: brutális megszorítócsomag, amely még a hazai demográfiában is súlyos következményekkel járt. Tehát mi lesz szeptembertől? Amikor majd mégis ezer forint lesz a benzin literje (vagy már jóval több), eltűnnek a fogyasztóvédelmi ársapkák (amikről Kapitány István közölte, hogy piactorzító a hatásuk), a rezsitámogatás megszűnik (ezt Surányi György „sztárközgazdász” és köre sürgeti), nem lesz 13. és 14. havi nyugdíj (lásd Bokros Lajos vonatkozó nyilatkozatait)?

Lesz itt még nemulass.

A szerző közgazdász és társadalomkutató

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
