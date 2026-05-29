A méltóság próbája

Új idő köszönt ránk, nem lesz könnyű helytállni. Sem a képviselőinknek, sem nekünk, akik elfogadjuk a változást. Jó jel, hogy már az ellentáborban is vannak, ha nem is zömmel, olyanok, akik szerint a kampányszlogenek ideje véget ért, az ország házában olyan embert szeretnének látni, aki méltó a rábízott feladathoz. Ám a parlamenti performansz is mutatja, hogy még vadul süvít a tavaszi szél, még nagy úr a bosszúvágy.

Gyűlöletre gyűlölettel válaszolni nem kell, de meghunyászkodni sem. Mit tehetünk? A kérdésre Márainál találtam egy lehetséges, talán sokaknak elfogadható választ:

„Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza, nyugodtan és udvariasan, úgy, hogy megemeled kalapod. Nem tehetsz mást.”