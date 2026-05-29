idezojelek
Vélemény

A kegyelmi ügy nem kegyelmez

Mint minden rendszer, ez is úgy indul el most hódító útjára, hogy lendületesen hangsúlyozza, hogy ő „más”, hogy ő majd megmutatja, hogy lehet más a politika.

Bogár László avatarja
Bogár László
Cikk kép: undefined
kegyelmi ügyrendszerpolitikanépköztársasági elnök 2026. 05. 29. 5:59
Fotó: Hatlaczki Balázs
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szóval, hogy a világ „rendszert vált” ugyan, de bár az önfeledt választó a választás eredményét „igazi” rendszerváltásként” értelmezi, ám úgy, hogy ez kizárólag az ő hősiességének köszönhető, annak a kitartásnak, amelynek eredményeként a „jöjjön már valaki és csináljon már valamit” igézetében élő nép és az „eljövő és éppen valamit csináló valaki” egymásra találása végre megtörténhetett. Ebből a szempontból talán a legizgalmasabb tényfeltáró vizsgálóbizottságnak a 2024-es „kegyelmi ügy” néven elhíresült „történésnyaláb” körülményeit bemutatni készülő bizottság ígérkezik. Végül is a nép által várva várt „valaki” aligha tudott volna a teljes ismeretlenségből előbukkanni és „csinálni már valamit”, ha nincs a kegyelmi ügy. Vagyis kettejük (Ő és a nép) hősiessége nyomán most megvalósuló álmok csak a kegyelmi ügy következményeként válhatnak valóra. (Az angol ezt úgy mondja, „by product”, a volt feleség úgy mondja, „képződmény”.) Azt is mondhatnánk akár, hogy „ha nem lett volna, ki kellett volna találni” a kegyelmi ügyet.

Persze nem mondunk ilyet, mert ez már eleve „összeesküvéselmélet-gyártás” lenne, ami (miként azt tudjuk) nem szép dolog. Ezért higgyük csak szépen el, hogy minden pontosan úgy történt, ahogy azt a máig is létező és egyetlen hivatalos narratíva állítja. De akkor mit „vizsgál” és mit „tényfeltár” majd ez a bizottság, hisz, ha minden pontosan úgy van, ahogy akkor és azóta is „mondva lett”, akkor mi szükség van e „vizsgálatra”. Egyébként viszonylag könnyű belátni, hogy „az” és „úgy”, ahogyan a hivatalos verzió állítja, biztosan nem történhetett meg.

Azt feltételezni ugyanis, hogy a köztársasági elnök megkegyelmez valakinek, akinek e kegyelem megadását az igazságügy-miniszter nem javasolja és erről semmit nem tud, sőt nem is sejt a miniszterelnök, olyan gyermeteg dolog, amit legfeljebb az hisz el, akinek a „politikáról” való nézeteit a globális valóságipari művek formálják. (Vagyis sajnos a döntő többség, és ezzel a kör be is zárul.) Mind a négy főszereplő, a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a püspök és a miniszter szuper profi, akikről ilyen végzetes hiba elkövetését feltételezni megmosolyogtató dolog. Sokkal inkább valószínű az, hogy egy precízen megtervezett és kivitelezett összeesküvésről (tehát nem „összeesküvés-elméletről”, hanem annak professzionális gyakorlatáról) van szó, amelynek egyetlen célja a „jöjjön már valakinek” az ismeretlenség homályából való „kiszabadítása” volt, amit briliánsan végre is hajtottak mindnyájan azért, hogy ez a „valaki” végre „csinálhasson valamit”.

Amint látjuk, csinál is, bár e csinálás nem feltétlenül szolgálja azokat a célokat, amelyeknek azonnali megvalósulását várja most a lelkesült sokaság, a „nép”. Mindez ráirányítja a figyelmet arra, amit Durckheim francia szociológus fogalmazott meg arról, hogy a társadalmi tény („le fait social”) pontos beazonosítása nem egyszerű feladat, ezt erősítette meg Michel Foucault a Szavak és dolgok című könyvében, vagyis a valóság nem kegyelmez, ahogy esetünkben a kegyelmi ügy sem fog.

A szerző közgazdász

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekUkrajna

Ukrajna rovott múltú új hőse

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekrendőrterror

Magyar Péter 2006 őszét is elárulta

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpolitika

Érvek a Védvonal védelmében

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekzöldek

Szakítsunk a globálisfelmelegedés-hisztériával és a szén-dioxid-ellenességgel!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Keresztrejtvény
idezojelek

Napi keresztrejtvény

Keresztrejtvény avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu