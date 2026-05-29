A kegyelmi ügy nem kegyelmez

Szóval, hogy a világ „rendszert vált” ugyan, de bár az önfeledt választó a választás eredményét „igazi” rendszerváltásként” értelmezi, ám úgy, hogy ez kizárólag az ő hősiességének köszönhető, annak a kitartásnak, amelynek eredményeként a „jöjjön már valaki és csináljon már valamit” igézetében élő nép és az „eljövő és éppen valamit csináló valaki” egymásra találása végre megtörténhetett. Ebből a szempontból talán a legizgalmasabb tényfeltáró vizsgálóbizottságnak a 2024-es „kegyelmi ügy” néven elhíresült „történésnyaláb” körülményeit bemutatni készülő bizottság ígérkezik. Végül is a nép által várva várt „valaki” aligha tudott volna a teljes ismeretlenségből előbukkanni és „csinálni már valamit”, ha nincs a kegyelmi ügy. Vagyis kettejük (Ő és a nép) hősiessége nyomán most megvalósuló álmok csak a kegyelmi ügy következményeként válhatnak valóra. (Az angol ezt úgy mondja, „by product”, a volt feleség úgy mondja, „képződmény”.) Azt is mondhatnánk akár, hogy „ha nem lett volna, ki kellett volna találni” a kegyelmi ügyet.

Persze nem mondunk ilyet, mert ez már eleve „összeesküvéselmélet-gyártás” lenne, ami (miként azt tudjuk) nem szép dolog. Ezért higgyük csak szépen el, hogy minden pontosan úgy történt, ahogy azt a máig is létező és egyetlen hivatalos narratíva állítja. De akkor mit „vizsgál” és mit „tényfeltár” majd ez a bizottság, hisz, ha minden pontosan úgy van, ahogy akkor és azóta is „mondva lett”, akkor mi szükség van e „vizsgálatra”. Egyébként viszonylag könnyű belátni, hogy „az” és „úgy”, ahogyan a hivatalos verzió állítja, biztosan nem történhetett meg.