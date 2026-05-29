Ukrajna rovott múltú új hőse

A hivatalos történetírók Melnik azon személyiségjegyeit domborítják ki, amelyek politikailag jelenleg hasznosak a mai Ukrajnának, vagyis kérlelhetetlen harcát a szabad Ukrajnáért és az egész életét végigkísérő antibolsevizmusát. Ugyanakkor az is igaz, hogy Izrael elítélte Melnik újratemetését annak számos, zsidók életét követelő cselekedete miatt. Csakhogy a diplomáciai arénában Izrael jelenleg maga is küzd a nemzetközi elemekkel saját folyamatos harcai miatt, így Zelenszkij el tudta engedni a füle mellett a jeruzsálemi hangokat. Melniket így tisztára mossák a jelenlegi háború érdekében, miközben egy másik, alternatív valóságban háborús bűnösként el lehetne ítélni ugyanolyan joggal. A tisztán politikai döntés annak fényében különösen visszás, hogy Zelenszkij maga is zsidó származású, nagyszülei pedig azok között lehettek, akiknek a nácikkal kollaboráló ukrán egységek pokollá tették az életét.

De most 2026. van, az alternatív valóság pedig nem létezik. A mai Ukrajna Zelenszkij szavaival élve az, amiért küzdött Melnik, a hős, és a sok ezernyi hasonlóképp gondolkodó. Abban feltétlenül igaza van, hogy a mai Ukrajna nem tartozik Oroszországhoz, elméletileg saját útját járja, független. Ez azonban nem a teljes igazság. Melnik Ukrajnája egy idealizált ábránd volt. A polgárháború idején pokoli vérengzés színhelye volt Ukrajna, és természetesen nem harcolt egyik oldal se úriemberekként. A fehérek és a vörösök között voltak súlyos ideológiai különbségek, ahogy nemzetiségi problémák is, bármennyire is igyekezett a bolsevik tan letagadni a nemzetek létét. Ukrajnát a Szovjetunió alaposan átalakította, ahogy az ukránokat magukat is. Moszkva irányításával Ukrajnát tudatosan eloroszosították, bolsevizálták, az ukrán nacionalizmust pedig üldözték.

Ezek ismert történelmi tények, ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy a jelenlegi kurzus politikai céljai érdekében fel lehet menteni a nácikkal kollaboráló ukrán nacionalistákat.

Ismert gondolkodásmód, hogy a bajban levőknek hajlamosak vagyunk sokat megbocsátani, hiszen lám, ők csak a szabadságukért harcoltak, vagyis néhány kihágás belefér az alapvetően dicsőséges cél érdekében. Márpedig nyilvánvaló, hogy a jó szándék nem igazolhatja a bűnös cselekedeteket, és csak azért, mert valakivel igaztalanul bántak, nem teszi az illető személyt jó emberré. Az ukrán nacionalista politika száz évvel ezelőtt egy teljesen más világban működött, Melniket így példaként előhozni nem más, mint kiválogatni a múltból a jó dolgokat, és elhallgatni a rosszakat.