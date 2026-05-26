Félelem nélkül

Orbán Viktor vezetésével lehetett tudni, merre halad az ország. Persze voltak, akiknek ez az irány nem tetszett, de látható volt a felvázolt ösvény. Nem reaktív volt a politizálás, a célok érthetőek és nyilvánosak voltak. A magyarság összefogása és összetartása nem holmi lózung volt, hanem kőbe vésett törvény, nem szavazatmaximálás, de belülről fakadó igény. Erre jött válaszul az a méltatlan, szégyenletes narratíva a választási kampányban, amely során az erdélyi magyarokat magyarul beszélő románoknak nevezték, és követelték tőlük, hogy ne szavazzanak ott, ahol nem adóznak. Nem tudjuk, a csíksomlyói nyeregben összegyűlő tömeg hogy szavazott. Feltehetően voltak köztük tiszás szavazók is. De magyarok ünnepelték ott a közösséget és a megváltást, magyarul imádkozva. Ez nem az a szint, amit a Facebookon kipellengérezhet a miniszterelnök.

