A Helyzet

Félelem nélkül

A szeretet körbeölel mindenkit, még a politikán is felülemelkedik, az államfő pedig erőt merít ebből a nagy testvériségből.

Sitkei Levente
Sitkei Levente
magyar államfőcsíksomlyósulyok tamás 2026. 05. 26. 4:58
Orbán Viktor vezetésével lehetett tudni, merre halad az ország. Persze voltak, akiknek ez az irány nem tetszett, de látható volt a felvázolt ösvény. Nem reaktív volt a politizálás, a célok érthetőek és nyilvánosak voltak. A magyarság összefogása és összetartása nem holmi lózung volt, hanem kőbe vésett törvény, nem szavazatmaximálás, de belülről fakadó igény. Erre jött válaszul az a méltatlan, szégyenletes narratíva a választási kampányban, amely során az erdélyi magyarokat magyarul beszélő románoknak nevezték, és követelték tőlük, hogy ne szavazzanak ott, ahol nem adóznak. Nem tudjuk, a csíksomlyói nyeregben összegyűlő tömeg hogy szavazott. Feltehetően voltak köztük tiszás szavazók is. De magyarok ünnepelték ott a közösséget és a megváltást, magyarul imádkozva. Ez nem az a szint, amit a Facebookon kipellengérezhet a miniszterelnök.
 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

