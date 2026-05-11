Korszakos barátság Törökországgal

– Törökország speciális helyzetben van, hiszen a mi régiónkban található a világ olaj- és gázkészletének nagyjából 60 százaléka, így mi vagyunk a föld legnagyobb olaj- és gázpiaca. Ezért számos lépést tettünk, hogy energiaközpontként tudjunk tevékenykedni. Megépítettük a Baku–Tbiliszi–Ceyhan olajvezetéket (BTC), a Dél-kaukázusi gázvezetéket (SCP), a Baku–Tbiliszi–Erzurum gázvezetéket (BTE), a török–görög gáz interkonnektort (ITG), a Transz-anatóliai gázvezetéket (TANAP), valamint a Török Áramlatot. A Magyarországgal való energiakapcsolat egyértelműen pozitív. Magyarország volt az első olyan nem szomszédos állam, amely Törökországtól földgázt vásárolt a 2024-ben.

Olajipari vállalataink (a Mol és a Turkish Petroleum) stratégiai partnerségi megállapodást írtak alá, és közös vállalkozást hoztak létre szénhidrogén-kutatás céljából nemcsak Törökországban és Magyarországon, hanem más régiókban is. Sőt, Líbiában is nyertek egy pályázatot.

A Mol Csoport és a Turkish Petroleum olajtársaság együtt fejlesztik Magyarország egyik lehetséges lelőhelyét. Török és magyar cégek együtt építenek egy 1000 MW teljesítményű földgázüzemű erőművet Tiszaújvárosban. Egy nemrégiben felállt munkacsoport azt vizsgálja, milyen lehetőségek rejlenek a nukleáris energia együttműködés terén. Büszkén állíthatom, az energetikai terület az együttműködésünk gerincévé vált.

– Törökország számára ma is cél az Európai Unióban való tagság attól függetlenül, hogy milyen helyzetben van az országközösség?

– Törökországnak az EU-tagság ma is stratégiai cél és kiemelt fontossággal bír. Tagjai, esetenként alapító tagjai vagyunk a legtöbb európai szervezetnek, mint az Európa Tanács, a NATO, az EBESZ vagy az OECD. Európa történelmének részeseként rengeteget hozzájárultunk az európai eszme alakításához, és ez a jövőben is így lesz. A vámuniónak köszönhetően az EU Törökország első számú kereskedelmi partnere, fordított esetben hazám az ötödik legfontosabb partner az EU számára. Külföldi kereskedelmünk több mint fele az EU-val történik, és az unió a legnagyobb forrása a közvetlen tőkebefektetésnek. Törökország számos területen lehet az EU segítségére, mint a biztonság, a védelempolitika, a gazdaság vagy az energia. A Törökországgal való stratégiai együttműködés erősíti Európát és kiterjeszti geostratégiai mozgásterét. Hogy felgyorsítsuk a csatlakozási folyamatot arra kérjük az EU-t, hogy egy eddiginél céltudatosabb, együttműködőbb, előretekintő nézőpontot foglaljon el. Az EU-val közös határtérségünk rengeteg kihívást rejt, amelyeket csak úgy tudunk hatékonyan kezelni, ha egyesítjük az erőinket és erősítjük az együttműködésünket. Magyarország következetes támogatása Törökország EU-csatlakozására mindig rendkívül fontos volt, amelyért roppant hálás Törökország.

Borítókép: Gülsen Karanis (Forrás: X)