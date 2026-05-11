hegedűs zsolttiszatakács péterTisza-kormány

Konkrétumok helyett személyeskedések hangzottak el az egészségügyiminiszter-jelölt meghallgatásán

Több fontos kérdést is feltett Takács Péter fideszes képviselő a parlament egészségügyi bizottságának a meghallgatásán Hegedűs Zsolt leendő tárcavezetőnek. A válaszokban a személyeskedés mellett kevés konkrétum hangzott el.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 14:05
Hegedűs Zsolt Hatlaczki Balázs
Emellett három további helyszínen angliai mintára egy már meglévő kórházhoz építenének hozzá egy négy műtőből és 20-25 ágyból álló blokkot, ahol kizárólag tervezhető műtéteket végeznének. Takács szerint azt, hogy a Tisza szavazói ezt akarták-e szuperkórház címén, nem az ő tiszte megítélni. A fideszes képviselő kiemelte, hogy a bizottsági meghallgatás végén gratulált Hegedűs Zsoltnak, és azt kívánta a miniszterjelöltnek, hogy valóban a magyar egészségügy érdekében tudja végezni a munkáját.

A Fidesz és magam is konstruktív ellenzékként készek vagyunk hozzájárulni a jó kormányzáshoz a magyar emberek javára

– tette hozzá.

A meghallgatáson lapunk is jelen volt. Cikkünkben megírtuk, hogy a miniszterjelölt a Nobel-díjas Karikó Katalint is felkérte, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben, amire Karikó igent mondott. De az is kiderült, hogy öt államtitkára és több miniszeri biztosa is lesz Hegedűs Zsoltnak. A leendő tárcavezető részletesen beszélt arról, hogy a norvég és az angol egészségügyet tekinti követendő példának.

A meghallgatás után tartott sajtótájékoztatón lapunk azt kérdezte a miniszterjelölttől, hogy valóban az angliai egészségügyet kell-e példaként kezelni, ugyanis egy felmérés szerint a szigetország felnőtt lakosságának csak a 26 százaléka elégedett az egészségüggyel. Erre válaszul Hegedűs Zsolt azt mondta:

az angol egészségügyből azokat a jó elemeket fogja átvenni, amelyek nagyon jól működnek, példaként említve a transzparenciát és az etikai irányelvek megvalósulását.

A miniszterjelölt ugyanakkor megjegyezte, hogy kritikával szemléli az angol egészségügyet, ugyanis Angliában rengeteg pénzt égetnek el az egészségügyre.

Borítókép: Hegedűs Zsolt egészségügyiminiszter-jelölt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
