Hegedűs Zsolt felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben

Latorcai Csaba, a KDNP politikusa rákérdezett arra, hogy a miniszterjelöltnek mi a terve a szabad szülészorvos választás. Emlékezetes, hogy ebben az ügyben kisebb vita alakult ki Hegedűs Zsolt és Kapitány István, a Tisza gazdasági és energetikai minisztere között. Kapitány ugyanis bejelentette, hogy visszaállítják a szülészorvos-választást. A bejelentésre nem sokkal később reagált Hegedűs Zsolt, és komplex problémának nevezte szabad szülészorvos-választás visszaállítását. A meghallgatáson a vitáról az egészségügyi miniszterjelölt elmondta, hogy még kampányüzemmódban voltak, majd elismételte a korábbi Facebook-posztját, hogy a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb.

Rengeteg pénz éget el a példaként kezelt angol egészségügy

A meghallgatás után tartott sajtótájékoztatón lapunk azt kérdezte a miniszterjelölttől, hogy valóban az angliai egészségügyet kell példaként kezelni, ugyanis egy felmérés szerint a szigetország felnőtt lakosságának csak a 26 százaléka elégedett az egészségüggyel. Erre válaszul Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy

az angol egészségügyből azokat a jó elemeket fogja átvenni, amik nagyon jól működnek, példaként említve a transzparenciát és az etikai irányelvek megvalósulását. A miniszterjelölt ugyanakkor megjegyezte, hogy kritikával szemléli az angol egészségügyet, ugyanis Angliában rengeteg pénzt égetnek el az egészségügyre.

Borítókép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt (Fotó: Hatlaczki Balázs)