Hegedűs Zsolt felkérte a Nobel-díjas Karikó Katalint, hogy vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testületben

Hegedűs Zsolt, az egészségügyi tárca várományosa a területileg illetékes parlamenti bizottságnak beszámolt arról, hogy miniszterként milyen tervei vannak a következő évekre. Többek között kiderült, hogy öt államtitkárral kezdi meg a munkát a minisztérium. Emellett főleg az derült ki, hogy Hegedűs Zsolt szereti az idézeteket, a meghallgatásán is többek elmondott.

Máté Patrik
2026. 05. 11. 9:07
Fotó: Hatlaczki Balázs
Latorcai Csaba, a KDNP politikusa rákérdezett arra, hogy a miniszterjelöltnek mi a terve a szabad szülészorvos választás. Emlékezetes, hogy ebben az ügyben kisebb vita alakult ki Hegedűs Zsolt és Kapitány István, a Tisza gazdasági és energetikai minisztere között. Kapitány ugyanis bejelentette, hogy visszaállítják a szülészorvos-választást. A bejelentésre nem sokkal később reagált Hegedűs Zsolt, és komplex problémának nevezte szabad szülészorvos-választás visszaállítását. A meghallgatáson a vitáról az egészségügyi miniszterjelölt elmondta, hogy még kampányüzemmódban voltak, majd elismételte a korábbi Facebook-posztját, hogy a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb.

 

Rengeteg pénz éget el a példaként kezelt angol egészségügy

A meghallgatás után tartott sajtótájékoztatón lapunk azt kérdezte a miniszterjelölttől, hogy valóban az angliai egészségügyet kell példaként kezelni, ugyanis egy felmérés szerint a szigetország felnőtt lakosságának csak a 26 százaléka elégedett az egészségüggyel. Erre válaszul Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy 

az angol egészségügyből azokat a jó elemeket fogja átvenni, amik nagyon jól működnek, példaként említve a transzparenciát és az etikai irányelvek megvalósulását. A miniszterjelölt ugyanakkor megjegyezte, hogy kritikával szemléli az angol egészségügyet, ugyanis Angliában rengeteg pénzt égetnek el az egészségügyre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
