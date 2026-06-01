Érthetetlen, miért nem lépett még Magyar Péter telefonlopási ügyében a legfőbb ügyész
Szakmailag nehezen lesz magyarázható, ha a legfőbb ügyész nem kéri ki Magyar Péter mentelmi jogát a telefonlopási ügyben. A kormányfőt már több mint egy évvel ezelőtt is meg akarta gyanúsítani a Központi Nyomozó Főügyészség, ám az Európai Parlament nem adta ki Magyar Pétert. Május óta azonban új helyzet van, a miniszterelnök a magyar Országgyűlés tagja, így újra megnyílt a lehetősége annak, hogy a Tisza Párt elnökét meggyanúsítsák. A legfőbb ügyész azonban egyelőre nem lépett.
