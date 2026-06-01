Esély a békére? Oroszország megtorpant a fronton, Moszkva új nyomásgyakorlásba kezdett

Az ukrán drónok az orosz energetikai központokat bombázzák (Fotó: AFP)

Miért fenyegeti ismét Kijevet a Kreml?

A harctéri nehézségek és az oroszországi mélységi csapások nyomán Moszkva ismét nagyszabású támadásokkal fenyegeti az ukrán fővárost.

A Kreml hivatalosan katonai célpontokról beszél, ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az orosz rakéta- és dróntámadások gyakran energetikai infrastruktúrát, közlekedési létesítményeket, valamint civil objektumokat is érintenek.

Elemzők szerint a fenyegetések mögött több cél húzódhat meg. Egyrészt válasz az ukrán dróncsapásokra Moszkva és más orosz régiók ellen. Másrészt kísérlet arra, hogy Ukrajna hadiipari és katonai képességeit gyengítsék. Harmadrészt pedig pszichológiai nyomásgyakorlás az ukrán társadalomra annak érdekében, hogy Kijev hajlandó legyen tárgyalni az orosz feltételekről.

Putyin valóban békét akar?

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy a jelenlegi helyzet közelebb viheti-e a feleket a fegyverszünethez.

Ukrán kormányzati körökben egyre gyakrabban hangzik el az a vélemény, hogy a háború dinamikája először kezd Ukrajna számára kedvezőbb irányba fordulni. Az orosz hadsereg nem tud döntő áttörést elérni, miközben a gazdasági és katonai terhek folyamatosan növekednek.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Kreml feladná céljait. Számos elemző szerint Putyin előtt két lehetőség áll: vagy újabb mozgósítással próbálja fenntartani a támadó műveleteket, vagy egy ideiglenes fegyverszünet révén igyekszik időt nyerni.

A nyugati diplomáciában egyre többen úgy vélik, hogy Washington az amerikai kongresszusi választások előtt szeretne előrelépést elérni az ukrajnai konfliktus rendezésében.

Ugyanakkor továbbra is jelentős távolság választja el egymástól Kijev és Moszkva álláspontját, különösen a megszállt területek kérdésében.

Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A következő hónapok döntőek lehetnek

A jelenlegi helyzet alapján sem az orosz katonai győzelem, sem az ukrán áttörés nem tűnik közeli forgatókönyvnek.

A konfliktus inkább egy olyan ponthoz érkezett, ahol mindkét fél igyekszik javítani tárgyalási pozícióit, miközben folytatja a harcokat.

A következő öt-hat hónap meghatározó lehet abból a szempontból, hogy kialakul-e valamiféle fegyverszüneti keret, vagy a háború újabb, még intenzívebb szakaszba lép.