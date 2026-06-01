Újabb ország készül kemény fellépésre az LMBTQ+ közösséggel szemben

Több afrikai ország is szigorított az LMBTQ+ szabályozáson

Az elmúlt években több afrikai ország is szigorított az LMBTQ+ közösséget érintő szabályozásokon. Szenegál parlamentje márciusban hasonló törvényt fogadott el, amely akár tíz év börtönbüntetéssel sújtja az azonos nemű párok közötti szexuális kapcsolatokat, és büntethetővé teszi a homoszexualitás „népszerűsítését” is.

Uganda 2023-ban olyan jogszabályt vezetett be, amely bizonyos azonos neműek közötti cselekmények esetében halálbüntetést is lehetővé tesz.

A homoszexualitást már korábban is életfogytiglani szabadságvesztéssel büntették a kelet-afrikai Ugandában, de a BBC elemzése szerint régebben csak a szexuális aktus volt célkeresztben, 2023-tól viszont azt is őrizetbe vehetik, aki homoszexuálisként azonosítja magát, az állampolgároknak pedig kötelességük lesz feljelenteni az azonos nemű párkapcsolatban élő családtagjaikat, barátaikat, szomszédaikat.

Fotó: AFP

