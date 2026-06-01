Újabb ország készül kemény fellépésre az LMBTQ+ közösséggel szemben

A ghánai parlament olyan törvényjavaslatot fogadott el, amely akár börtönbüntetéssel is sújthatja a homoszexualitást és az LMBTQ+ tevékenységek népszerűsítését. Miközben a kezdeményezők szerint a jogszabály a hagyományos családi értékek védelmét szolgálja, nemzetközi jogvédő szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a szabályozás veszélyeztetheti az LMBTQ+ közösség tagjainak biztonságát, és arra ösztönözheti az embereket, hogy feljelentsék egymást. A törvény hatályba lépéséhez még az elnök aláírására is szükség van.

2026. 06. 01. 10:15
Feljelentési kötelezettséget is előírna az új törvény Forrás: AFP
Több afrikai ország is szigorított az LMBTQ+ szabályozáson

Az elmúlt években több afrikai ország is szigorított az LMBTQ+ közösséget érintő szabályozásokon. Szenegál parlamentje márciusban hasonló törvényt fogadott el, amely akár tíz év börtönbüntetéssel sújtja az azonos nemű párok közötti szexuális kapcsolatokat, és büntethetővé teszi a homoszexualitás „népszerűsítését” is.

Uganda 2023-ban olyan jogszabályt vezetett be, amely bizonyos azonos neműek közötti cselekmények esetében halálbüntetést is lehetővé tesz

A homoszexualitást már korábban is életfogytiglani szabadságvesztéssel büntették a kelet-afrikai Ugandában, de a BBC elemzése szerint régebben csak a szexuális aktus volt célkeresztben, 2023-tól viszont azt is őrizetbe vehetik, aki homoszexuálisként azonosítja magát, az állampolgároknak pedig kötelességük lesz feljelenteni az azonos nemű párkapcsolatban élő családtagjaikat, barátaikat, szomszédaikat.

Több afrikai ország is szigorított az LMBTQ+ szabályozáson Fotó: AFP

Megálljt parancsoltak a woke-őrületnek: állatorvosi rendelőkbe jártak kezelésre a magukat állatoknak képzelő fiatalok

Mint arról beszámoltunk, a portugál állatorvosok megelégelték a woke-őrületet, és megtagadták az önmagukat állatként azonosító emberek kezelését a rendelőkben. Bár az interneten terjedő ideológia miatt egyre több fiatal azonosítja magát kutyaként vagy macskaként – és követel magának állatorvosi ellátást –, a szakmai szövetség kimondta

aki állatnak képzeli magát, az a törvény szerint akkor is ember, az állatorvosi eszközök és gyógyszerek pedig kizárólag valódi állatoknak valók, nem a megvadult szubkultúráknak.

Apáti Bence: Szintet lépett a woke-őrület a Pride-on

Apáti Bence tavaly arról beszélt, hogy szerinte új szintre lépett a „woke-őrület” a Pride-on. A véleményvezér a rendezvényen készült felvételekre hivatkozva azt kifogásolta, hogy 

egyes résztvevők pórázban, szivárványos nyakörvben vagy akár szájkosárban jelentek meg. 

Példaként említett egy férfit, aki szájkosárban vonult fel, valamint olyan önazonosítási formákat is, amikor valaki kutyaként, macskaként vagy akár „transzfarkasként” határozza meg magát. Apáti szerint ezek a jelenségek azt mutatják, hogy a Pride egyre szélsőségesebb irányba mozdul el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
