SzenegáltörvényLMBTQ +büntetés

Szenegál tíz év börtönnel büntetné a homoszexuálisokat

Szenegál parlamentje 135 igen szavazattal fogadta el azt a törvényjavaslatot, amely a jelenlegi öt év helyett akár tíz év szabadságvesztéssel is büntethetővé tenné az azonos neműek közötti kapcsolatokat. A döntés komoly nemzetközi visszhangot váltott ki, miközben a kormány a hagyományos társadalmi értékek védelmével indokolja a szigorítást.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 7:39
Fotó: SEYLLOU Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A javaslat nemcsak az azonos neműek közötti kapcsolatokat érinti, hanem büntetést helyez kilátásba azok számára is, akiket ilyen kapcsolatok támogatásával, népszerűsítésével vagy finanszírozásával vádolnak.

A kormány szerint a törvény összhangban áll a szenegáli társadalom többségének értékrendjével, valamint az ország vallási és kulturális hagyományaival. Több konzervatív szervezet régóta szorgalmazta a szabályok szigorítását, arra hivatkozva, hogy ezzel kívánják megőrizni a hagyományos erkölcsi normákat és a társadalmi rendet

 – írja a BBC.

Egyre kevesebb beteg látogat eközben egyes HIV-kezelő központokat Szenegálban az LMBTQ-személyeket célzó letartóztatási hullám közepette, derül ki a Reuters által megszerzett kormányzati adatokból. Ezzel veszélyeztetik az ország vírus elleni küzdelmét.

A döntést ugyanakkor éles bírálatok érték nemzetközi emberi jogi szervezetek részéről. Kritikusai szerint az új törvény tovább növelheti az LMBTQ-emberekkel szembeni előítéleteket és kirekesztést, valamint megnehezítheti mindennapi életüket. Jogvédők arra figyelmeztetnek, hogy a szigorítás fokozhatja a félelmet és a társadalmi megbélyegzést azok körében, akiket a jogszabály közvetlenül érint.

Egészségügyi szakemberek attól is tartanak, hogy a változás hátrányosan befolyásolhatja a HIV elleni küzdelmet.

Szenegált eddig a térség egyik legsikeresebb országaként tartották számon ezen a területen, azonban a fokozódó megbélyegzés miatt egyes érintettek elfordulhatnak a szűrésektől vagy az egészségügyi ellátástól. Szakértők szerint ez hosszabb távon veszélyeztetheti az elmúlt évtizedekben elért eredményeket.

A szenegáli döntés nem egyedülálló Afrikában. Az elmúlt években több ország – köztük Uganda, Mali és Burkina Faso – is szigorúbb jogszabályokat vezetett be vagy fogadott el az LMBTQ-közösséget érintő kérdésekben.

Borítókép: Szenegáli parlament (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekhorvátország

Ezért is támogatom a revíziót

Pozsonyi Ádám avatarja

Ismerjük be, egy kicsit elálmodozni jó. Ennyi szabadság az embernek még ebben pici és törpe korban is kijár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu