Szenegál tíz év börtönnel büntetné a homoszexuálisokat

A javaslat nemcsak az azonos neműek közötti kapcsolatokat érinti, hanem büntetést helyez kilátásba azok számára is, akiket ilyen kapcsolatok támogatásával, népszerűsítésével vagy finanszírozásával vádolnak.
A kormány szerint a törvény összhangban áll a szenegáli társadalom többségének értékrendjével, valamint az ország vallási és kulturális hagyományaival. Több konzervatív szervezet régóta szorgalmazta a szabályok szigorítását, arra hivatkozva, hogy ezzel kívánják megőrizni a hagyományos erkölcsi normákat és a társadalmi rendet
– írja a BBC.
Egyre kevesebb beteg látogat eközben egyes HIV-kezelő központokat Szenegálban az LMBTQ-személyeket célzó letartóztatási hullám közepette, derül ki a Reuters által megszerzett kormányzati adatokból. Ezzel veszélyeztetik az ország vírus elleni küzdelmét.
