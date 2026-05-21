Kuba felkészül Trump akciójára: évtizedes ügy került újra elő + videó

Nem számítanak önkéntes megadásra
Bár kevés az esély arra, hogy Raúl Castrót kiadják az Egyesült Államoknak, Lindsey Lazopoulos Friedman korábbi ügyész szerint jogi szempontból továbbra is minden lehetőség adott. A szakértő azt mondta: ha Castro valaha amerikai bíróság elé kerülne, ugyanazok a jogok illetnék meg, mint bármely más vádlottat, beleértve az esküdtszék előtti tárgyalást is. Friedman szerint a vádirat erős bizonyítékokra épül.
A bejelentés idején kubai emigránsszervezetek tagjai gyűltek össze Miami belvárosában. Az 1996-os támadás áldozatainak fényképei előtt többen meghatódva fogadták a vádemelés hírét.
Az egyik résztvevő, Isela Fiterre arról beszélt, hogy szerinte Raúl Castro rezsimje számos ember haláláért felelős. Többen köszönetet mondtak a Trump-adminisztrációnak a lépésért. Roxanna Vigil, a Külügyi Kapcsolatok Tanácsának elemzője szerint
nem valószínű, hogy a kubai rezsim harc nélkül megadja magát az Egyesült Államoknak.
Havanna továbbra sem akar engedni: a kubai állami média hazugságnak nevezte az amerikai vádakat.
Borítókép: Fidel Castro és Raúl Castro (Fotó: AFP)
