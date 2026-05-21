Kuba felkészül Trump akciójára: évtizedes ügy került újra elő + videó

Todd Blanche megbízott főügyész bejelentette, hogy az Egyesült Államok vádat emelt Raúl Castro volt kubai vezető ellen gyilkosság miatt. Az amerikai hatóságok akár életfogytiglani szabadságvesztést vagy halálbüntetést is kérhetnek a 94 éves kommunista politikusra. Miguel Díaz-Canel kubai elnök szerint Washington valótlanságokat állít, és a vádemeléssel a Kuba elleni katonai fellépést próbálja igazolni.

2026. 05. 21. 7:28
Az amerikai hatóságok akár életfogytiglani szabadságvesztést vagy halálbüntetést is kérhetnek a 94 éves kommunista politikusra
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Kuba függetlenségének napján üzent a kubai lakosságnak. A politikus a GAESA nevű katonai gazdasági hálózatot tette felelőssé az országban tapasztalható tartós áramszünetekért és az élelmiszerhiányért.

A kubai hadsereghez kötődő konglomerátum az ország gazdaságának több kulcsfontosságú területét is ellenőrzi, a kikötőktől és benzinkutaktól kezdve egészen a luxusszállodákig.

Marco Rubio úgy fogalmazott: Donald Trump új lehetőséget kínálhat az Egyesült Államok és egy „új Kuba” kapcsolatában.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök is reagált a Washingtonból érkező hírekre Fotó: AFP

Elfogatóparancs van érvényben, Havanna felháborodott

Miguel Díaz-Canel kubai elnök is reagált az amerikai bejelentésre. A kubai vezető politikai indíttatásúnak és jogalap nélkülinek nevezte a Raúl Castro elleni vádemelést. Azt állította, hogy 

Washington hazugságokkal próbálja igazolni a Kuba elleni agressziót, miközben kollektív büntetést alkalmaz a kubai emberekkel szemben.

Díaz-Canel szerint Kuba a saját felségvizein, önvédelemből cselekedett az incidens idején. Todd Blanche megbízott főügyész újságírói kérdésre megerősítette, hogy továbbra is érvényben van az elfogatóparancs Raúl Castro ellen. William LeoGrande Latin-Amerika-szakértő arra emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok idén már fellépett Nicolás Maduro volt venezuelai elnökkel szemben is, miután Washington vádat emelt ellene. A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta: Kuba helyzete eltérő, mivel Castro évekkel ezelőtt visszavonult a közvetlen politikai szerepvállalástól.

A csaknem 95 éves egykori kubai vezető, Fidel Castro testvére hivatalosan már nem tölt be tisztséget, de továbbra is a kubai forradalom egyik meghatározó alakjának számít.

Nem számítanak önkéntes megadásra

Bár kevés az esély arra, hogy Raúl Castrót kiadják az Egyesült Államoknak, Lindsey Lazopoulos Friedman korábbi ügyész szerint jogi szempontból továbbra is minden lehetőség adott. A szakértő azt mondta: ha Castro valaha amerikai bíróság elé kerülne, ugyanazok a jogok illetnék meg, mint bármely más vádlottat, beleértve az esküdtszék előtti tárgyalást is. Friedman szerint a vádirat erős bizonyítékokra épül. 

A bejelentés idején kubai emigránsszervezetek tagjai gyűltek össze Miami belvárosában. Az 1996-os támadás áldozatainak fényképei előtt többen meghatódva fogadták a vádemelés hírét.

Az egyik résztvevő, Isela Fiterre arról beszélt, hogy szerinte Raúl Castro rezsimje számos ember haláláért felelős. Többen köszönetet mondtak a Trump-adminisztrációnak a lépésért. Roxanna Vigil, a Külügyi Kapcsolatok Tanácsának elemzője szerint

nem valószínű, hogy a kubai rezsim harc nélkül megadja magát az Egyesült Államoknak.

Havanna továbbra sem akar engedni: a kubai állami média hazugságnak nevezte az amerikai vádakat.

Borítókép: Fidel Castro és Raúl Castro (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
