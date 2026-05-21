Eltört az Aston Villa világbajnok kapusának ujja – mit művelt az Európa-liga-trófeával?
Az Aston Villa 3-0-s sikerrel nyerte meg a labdarúgó Európa-liga döntőjét. Nem a birminghamiek kapusa, Emiliano Martínez volt a mérkőzés legjobbja, ám a döntő után elárulta, a két védését törött ujjal mutatta be. Az Aston Villa világbajnoka a finálékban továbbra is makulátlan a pályafutása során.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!