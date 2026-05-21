Putyin pekingi látogatása a többpólusú világrend erősödését jelzi

A Nyugat hegemóniájának vége

Putyin a pekingi Tienanmen téren tartott ünnepélyes fogadtatás után Hszi Csin-pinggel közösen hangsúlyozta: a világ már nem egypólusú. A két ország által aláírt deklaráció szerint kudarcot vallottak azok a törekvések, amelyekkel egyes államok egyedül akarták irányítani a világ ügyeit.

A dokumentum négy alapelvet rögzít: nincs „első osztályú” ország; a biztonság oszthatatlan; a nemzetközi jogot nem helyettesíthetik szűk körben alkotott szabályok; minden civilizáció egyenrangú.

Hszi Csin-ping szerint a nemzetközi helyzetet jelenleg az egyoldalúság és a hegemón törekvések jellemzik, ezért Kínának és Oroszországnak együtt kell fellépnie egy igazságosabb világrend kialakításáért.

Putyin úgy fogalmazott: „összetett folyamat zajlik egy többközpontú világ kialakulása felé”.

Rubelben és jüanban kereskednek

A gazdasági együttműködés is új szintre lépett. A kétoldalú kereskedelmi forgalom 2026 első négy hónapjában mintegy 20 százalékkal nőtt, miközben a tranzakciók döntő része már rubelben és jüanban zajlik.

Putyin szerint ezzel sikerült olyan stabil pénzügyi rendszert kialakítani, amely ellenáll a külső nyomásnak és a globális piacok ingadozásának.

A konkrét megállapodások között szerepel a vízummentes rendszer meghosszabbítása 2027-ig, új vasúti fejlesztések a Zabajkalszk–Mandzsúria útvonalon, az orosz takarmányexport engedélyezése Kínába valamint az energetikai együttműködés bővítése.

Az orosz fél szerint a „Szibéria Ereje–2” gázvezeték szerződése már végső technikai egyeztetési szakaszban van.