Putyin pekingi látogatása a többpólusú világrend erősödését jelzi

Vlagyimir Putyin kínai látogatása során Moszkva és Peking világos politikai üzenetet fogalmazott meg: a nemzetközi rendszer átalakulóban van, és a globális erőviszonyok egyre inkább a többközpontú világrend irányába mozdulnak el. Az orosz és a kínai vezetés negyven együttműködési megállapodást kötött, meghosszabbította a két ország közötti vízummentes rendszert, valamint közös nyilatkozatban rögzítette a jövő geopolitikai együttműködésének alapelveit.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 21. 8:55
Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök
Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök Forrás: AFP
A Nyugat hegemóniájának vége

Putyin a pekingi Tienanmen téren tartott ünnepélyes fogadtatás után Hszi Csin-pinggel közösen hangsúlyozta: a világ már nem egypólusú. A két ország által aláírt deklaráció szerint kudarcot vallottak azok a törekvések, amelyekkel egyes államok egyedül akarták irányítani a világ ügyeit.

A dokumentum négy alapelvet rögzít: nincs „első osztályú” ország; a biztonság oszthatatlan; a nemzetközi jogot nem helyettesíthetik szűk körben alkotott szabályok; minden civilizáció egyenrangú.

Hszi Csin-ping szerint a nemzetközi helyzetet jelenleg az egyoldalúság és a hegemón törekvések jellemzik, ezért Kínának és Oroszországnak együtt kell fellépnie egy igazságosabb világrend kialakításáért.

Putyin úgy fogalmazott: „összetett folyamat zajlik egy többközpontú világ kialakulása felé”.

Rubelben és jüanban kereskednek

A gazdasági együttműködés is új szintre lépett. A kétoldalú kereskedelmi forgalom 2026 első négy hónapjában mintegy 20 százalékkal nőtt, miközben a tranzakciók döntő része már rubelben és jüanban zajlik.

Putyin szerint ezzel sikerült olyan stabil pénzügyi rendszert kialakítani, amely ellenáll a külső nyomásnak és a globális piacok ingadozásának.

A konkrét megállapodások között szerepel a vízummentes rendszer meghosszabbítása 2027-ig, új vasúti fejlesztések a Zabajkalszk–Mandzsúria útvonalon, az orosz takarmányexport engedélyezése Kínába valamint az energetikai együttműködés bővítése.

Az orosz fél szerint a „Szibéria Ereje–2” gázvezeték szerződése már végső technikai egyeztetési szakaszban van.

 

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök fontos kérdésekben állapodott meg (Fotó: AFP/Kristina Solovyova)

Putyin és Hszi: közös álláspont Tajvanról és Ukrajnáról

A két ország a legérzékenyebb geopolitikai kérdésekben is nyíltan támogatta egymást. Oroszország megerősítette az „egy Kína” elv támogatását és elítélte Tajvan függetlenségi törekvéseit.

Kína viszont kijelentette: támogatja Oroszország biztonsági és szuverenitási törekvéseit. Az ukrajnai konfliktus kapcsán Moszkva pozitívan értékelte Peking „objektív és elfogulatlan” álláspontját.

A közös nyilatkozat keményen bírálta az Egyesült Államokat is. Moszkva és Peking szerint Washington rakétavédelmi tervei veszélyeztetik a stratégiai stabilitást, és növelik az űrbeli konfliktusok kockázatát. Emellett a felek aggodalmukat fejezték ki: Japán újrafegyverkezése miatt, a NATO ázsiai terjeszkedése kapcsán, valamint az AUKUS katonai együttműködés miatt.

A politikai és gazdasági kérdések mellett Moszkva és Peking hangsúlyozták a kulturális együttműködés fontosságát is. A sikeres kulturális évek után most az oktatási együttműködés évei következnek.

„Nagyon fontos dolgokról állapodtak meg”

A zárt ajtók mögötti tárgyalások után Jurij Usakov annyit árult el az újságíróknak: „nagyon fontos dolgokról sikerült megállapodni”. A két vezető legközelebb az őszi sencseni APEC-csúcson találkozhat, majd 2027-ben Hszi Csin-ping viszonozza a látogatást Oroszországban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
