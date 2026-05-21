Német elemzés: a lengyel titkosszolgálat is beavatkozhatott a magyar választási kampányba

Magyar Péter Ausztriában, a kancellárral tárgyal a miniszterelnök

Magyar Péter csütörtökön Bécsbe látogatott, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral és Alexander Van der Bellen államfővel is tárgyal. A találkozók középpontjában a magyar–osztrák kapcsolatok rendezése és a kétoldalú együttműködés erősítése áll.

2026. 05. 21. 9:54
Magyar Péter, magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
A tárgyalások napirendjén az Európai Unió versenyképességének javítása, a következő uniós költségvetés, valamint a migrációs és biztonságpolitikai együttműködés szerepelhet. Emellett szóba kerülhet az EU bővítése, az orosz–ukrán háború európai következményei, valamint a közel-keleti helyzet is. 

A sajtóértesülések szerint a hivatalos program részeként osztrák üzleti vezetőkkel is találkoznak egy munkaebéd keretében. Az eredetileg tervezett esti program azonban elmarad, mivel Magyar Péter már a délutáni órákban visszautazik Budapestre.

A miniszterelnök közvetlenül Lengyelországból érkezik az osztrák fővárosba. Első külföldi útja során Varsóban Donald Tusk lengyel kormányfővel is egyeztetett. Bécsbe hat miniszter kíséri el, köztük Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter, aki külön megbeszélést folytat Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszterrel. Az osztrák delegációban Claudia Bauer Európa-ügyi miniszter is részt vesz.

A magyar miniszterelnököt a kancellári hivatal előtt Christian Stocker osztrák kancellár fogadta.

