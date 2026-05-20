Magyar Péter Lengyelországba utazott: Donald Tusk fogadta a magyar miniszterelnököt

A megosztott videóban Magyar Péter elmondta, hogy Gdanskban lehetősége nyílhat találkozni Lech Walesaval, Lengyelország egykori elnökével, aki 1990 és 1995 között töltötte be az államfői tisztséget.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter kinevezése után tíz nappal Lengyelországba utazott első hivatalos útjára, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnökkel is találkozik.
Magyar Péter a lengyel–magyar kapcsolatok újraépítésére törekedhet, különösen annak fényében, hogy Donald Tusk kormányra kerülése óta hűvösebbé vált a két ország viszonya. Emellett Lengyelország tapasztalatai az uniós források megszerzésében is fontosak lehetnek Magyarország számára.
