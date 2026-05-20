Borbély Balázs elődje elmondta, miért nem a magyarszabályon múlt a Fradi bajnoki címe

Mire lehet képes a Győr és a Fradi Európában?

A győriek júliusban a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában nem kiemeltként lépnek majd pályára. Kondás Elemér elárulta, mik lehetnek a sikeres nemzetközi szereplés döntő tényezői.

– Nem féltem a Győrt, bár nyilván fontos lesz az, hogy mennyire tudnak együtt maradni, elvisznek-e más klubok kulcsjátékosokat. A sorsolás meghatározó lesz, szerencse is kell hozzá, hogy olyan csapatokkal kerüljenek össze, akik ellen van sanszuk a továbbjutásra. Előre nehéz megmondani, melyik sorozatban lehet majd érdekelt a Győr és a Fradi, de

az is megtörténhet, hogy két magyar csapat lesz főtáblás a következő idényben.

Én azt kívánom, legyen így, mert abból a magyar futball csak profitálhat – közölte a Debrecen korábbi edzője.

Borbéllyal ellentétben Kondásnak még nem ért véget az évad: a rutinos szakemberrel a kispadon a 11. helyezett Tiszaújváros vasárnap a hatodik Tarpát fogadja az NB III északnyugati csoportjának zárófordulójában.