Borbély Balázs elődje elmondta, miért nem a magyarszabályon múlt a Fradi bajnoki címe

Szombaton az ETO FC bajnoki címével zárult a magyar labdarúgó-bajnokság 2025–26-os idénye. A győri csapat kispadján Borbély Balázs ült, aki 2014 óta első magyar vezetőedzőként ünnepelhetett NB I-es aranyérmet. Tizenkét éve a Debrecent Kondás Elemér vezette sikerre – a 62 éves tréner az Origónak adott interjújában elmondta véleményét az ETO teljesítményéről.

2026. 05. 20. 10:21
A Győr edzője, Borbély Balázs alig hitte el, hogy megnyerték a bajnokságot
A Győr edzője, Borbély Balázs két év alatt vezette csúcsra az ETO-t Fotó: Mirkó István
Mire lehet képes a Győr és a Fradi Európában?

A győriek júliusban a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában nem kiemeltként lépnek majd pályára. Kondás Elemér elárulta, mik lehetnek a sikeres nemzetközi szereplés döntő tényezői.

– Nem féltem a Győrt, bár nyilván fontos lesz az, hogy mennyire tudnak együtt maradni, elvisznek-e más klubok kulcsjátékosokat. A sorsolás meghatározó lesz, szerencse is kell hozzá, hogy olyan csapatokkal kerüljenek össze, akik ellen van sanszuk a továbbjutásra. Előre nehéz megmondani, melyik sorozatban lehet majd érdekelt a Győr és a Fradi, de 

az is megtörténhet, hogy két magyar csapat lesz főtáblás a következő idényben.

Én azt kívánom, legyen így, mert abból a magyar futball csak profitálhat – közölte a Debrecen korábbi edzője.

Borbéllyal ellentétben Kondásnak még nem ért véget az évad: a rutinos szakemberrel a kispadon a 11. helyezett Tiszaújváros vasárnap a hatodik Tarpát fogadja az NB III északnyugati csoportjának zárófordulójában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
