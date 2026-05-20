Vitális MilánBorbély BalázsMLSZETO FCFerencváros FTC

Döntött az MLSZ, az ETO mellett a Paks, a DVSC és az Újpest is jobban járt, mint a Fradi

Kedd este a RangAdó díjátadón a mögöttünk hagyott idény legjobbjait díjazta a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). A Ferencváros hétéves aranysorozatát megszakító bajnok, az ETO FC adta az NB I legjobb játékosát (Vitális Milán) és edzőjét (Borbély Balázs) is. A Fradi teljesen hoppon maradt, miközben a Paks, a DVSC, az Újpest, az MTK és a Puskás Akadémia is örülhetett díjnak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 7:23
Vitális Milán, az ETO FC középpályása lett az NB I-es idény legjobb játékosa, az FTC-nek egyetlen díj sem jutott az MLSZ RangAdó gáláján Fotó: Balogh Dávid
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár utóbbi két csapatot megelőzte, a kedd esti gálán Fradi-játékosnak nem jutott díj, ellenben a Paks és a DVSC egy-egy játékosa kapott elismerést: Galambos János, a bronzérmes paksiak futballistája a gólszépségversenyt nyerte a Kisvárda elleni ollózásával, a debreceni Szűcs Tamás pedig az év felfedezettje lett.

A gólkirályi címet holtversenyben Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és Aljosa Matko (Újpest) szerezte meg 17-17 találattal, ez mindkét klubnak egyfajta vigaszdíj a csapatszinten várakozásokon aluli idény után. S jutott még díj az MTK-nak is, amely az NB I legsportszerűbb csapata volt.

A legjobb játékvezetőnek járó díjat Rúsz Márton vehette át.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkarmelita

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu