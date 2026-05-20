Döntött az MLSZ, az ETO mellett a Paks, a DVSC és az Újpest is jobban járt, mint a Fradi

Bár utóbbi két csapatot megelőzte, a kedd esti gálán Fradi-játékosnak nem jutott díj, ellenben a Paks és a DVSC egy-egy játékosa kapott elismerést: Galambos János, a bronzérmes paksiak futballistája a gólszépségversenyt nyerte a Kisvárda elleni ollózásával, a debreceni Szűcs Tamás pedig az év felfedezettje lett.

A gólkirályi címet holtversenyben Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és Aljosa Matko (Újpest) szerezte meg 17-17 találattal, ez mindkét klubnak egyfajta vigaszdíj a csapatszinten várakozásokon aluli idény után. S jutott még díj az MTK-nak is, amely az NB I legsportszerűbb csapata volt.

A legjobb játékvezetőnek járó díjat Rúsz Márton vehette át.