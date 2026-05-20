Magyar Péter – Ruff Bálint

Az egykori SZDSZ Ruff Bálint személyében miniszterelnök-helyettesi pozíciót kapott az új kormányban

Az elmúlt 16 ében a KDNP adta Orbán Viktor miniszterelnök-helyettesét, Semjént Zsolt személyében, kedd óta pedig az SZDSZ egykori kabinetfőnöke, Ruff Bálint tölti be ezt a pozíciót Magyar Péter mellett. A Tisza-kormány kancelláriaminisztere – akinek fő feladatköre az elszámoltatás levezénylése lesz – 2010 előtt a Gyurcsány-kormány államtitkára, Horn Gábor, majd a szintén SZDSZ-es Fodor Gábor környezetvédelmi miniszer mellett kezdte pályafutását.

2026. 05. 20. 7:15
Forrás: ATV / YouTube
Bár Botka László később távozott az MSZP-ből, Ruff a későbbiekben is kapcsolatban maradt vele, önkormányzati tanácsadóként is segítette munkáját.

Ruff Bálint neve a 2022-es ellenzéki összefogás időszakában is előkerült. Sajtóinformációk szerint Tóth Péterrel – aki később Magyar Péter kampányfőnöke lett – együtt próbált tanácsokat adni Márki-Zay Péternek az ellenzéki együttműködés stratégiájával kapcsolatban. A korabeli beszámolók szerint azt javasolták Márki-Zaynak, hogy kerülje az alkukat a többi ellenzéki párttal, elsősorban a baloldal régi tehertételének számító Gyurcsány Ferenc miatt. Többen úgy látják, hogy ez a gondolkodásmód később visszaköszönhetett a Tisza Párt jelenlegi politikai stratégiájában is.

Ruff Bálint az utóbbi években a Partizán visszatérő szereplőjévé vált. A kegyelmi ügy kirobbanása és Magyar Péter politikai színre lépése után rendszeresen szerepelt politikai elemzőként és kommentátorként. Eközben nyilvános eseményeken is feltűnt tisza-szigetes aktivisták társaságában. Több fotó is megjelent róla olyan rendezvényeken, ahol a Tisza Párthoz köthető aktivisták aláírásokat gyűjtöttek. A választások után nem sokkal Magyar Péter felkérte Ruffot a Miniszterelnökség vezetésére és a legfontosabb feladataként az elszámoltatás koordinálását, felügyeletét jelölte meg.

 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
