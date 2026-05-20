Az amerikaiak előtt álló magyarok hőse előbb lőtt vb-gólt, minthogy klubmeccsen játszott volna

A svájci férfi-jégkorongvilágbajnokság csoportkörének 3. fordulójában a magyar válogatott kedden 5-0-ra legyőzte Nagy-Britannia együttesét, ezzel fontos lépést tett a bennmaradás felé. A mérkőzés legjobbjának választott Terbócs István mellett a 17 évesen gólt szerző Szongoth Domán is értékelt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 6:54
A britek elleni vb-siker bennmaradást érhet a magyar jégkorong-válogatottnak Fotó: MJSZ/Vörös Dávid
Szongoth Domán gólja:

Terbócs István a magyar–brit vb-mérkőzésről

A mérkőzés legjobbjának választott Terbócs István azt emelte ki, hogy már előzetesen érezte a válogatott, hogy Nagy-Britannia ellen győzni fog. – A finn és az osztrák meccsen is ennyi energiánk volt, de most saját javunkra tudtuk fordítani. 

Nem voltak felesleges kiállítások sem, jöttek a gólok, jól pörögtek a lábak. Mindenki egyben volt.

Nem egy győzelemmel szeretnénk hazamenni, jó lenne a németeket és a letteket meglepni, hogy ez a mostani vb is különleges legyen – mondta az MTI-nek Terbócs.

Pénteken Németország, szombaton Svájc, hétfőn az Egyesült Államok, kedden pedig Lettország lesz még a magyar válogatott ellenfele a csoportkörben. A bennmaradáshoz innentől az is elég lehetne, ha a három vereséggel álló brit csapat nem szerez legalább négy pontot a legutóbbi két vb-n döntős svájci, a finn, a lett és a német együttes ellen.

Jégkorong-világbajnokság, állás három forduló után

  • A csoport (Zürich): 1. Svájc és Finnország 9 pont (13-4), 3. Ausztria 9 (12-5), 4. MAGYARORSZÁG 3 (8-8), 5. Egyesült Államok 3 (8-10), 6. Lettország 3 (5-7), 7. Németország 0 (2-11) 8. Nagy-Britannia 0 (3-15)
  • B csoport (Fribourg): 1. Kanada 9 pont, 2. Szlovákia 8, 3. Csehország 7, 4. Norvégia 6, 5. Svédország 3 (12-11), 6. Szlovénia 3 (7-11), 7. Dánia 0 (4-15), 8. Olaszország 0 (1-14)

A csoportok első négy helyezettje a negyeddöntőbe jut, a két utolsó kiesik – de Németország nem búcsúzhat –, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel, ahonnan Kazahsztán és Ukrajna jutott fel. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
