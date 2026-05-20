Az amerikaiak előtt álló magyarok hőse előbb lőtt vb-gólt, minthogy klubmeccsen játszott volna

Szongoth Domán gólja:

2026 #NHLDraft prospect Doman Szongoth just scored to make it 2-0 for Hungary. Ben Bowns overplayed that one. #MensWorlds pic.twitter.com/Jak07iysh9 — Steven Ellis (@SEllisHockey) May 19, 2026

Terbócs István a magyar–brit vb-mérkőzésről

A mérkőzés legjobbjának választott Terbócs István azt emelte ki, hogy már előzetesen érezte a válogatott, hogy Nagy-Britannia ellen győzni fog. – A finn és az osztrák meccsen is ennyi energiánk volt, de most saját javunkra tudtuk fordítani.

Nem voltak felesleges kiállítások sem, jöttek a gólok, jól pörögtek a lábak. Mindenki egyben volt.

Nem egy győzelemmel szeretnénk hazamenni, jó lenne a németeket és a letteket meglepni, hogy ez a mostani vb is különleges legyen – mondta az MTI-nek Terbócs.

Pénteken Németország, szombaton Svájc, hétfőn az Egyesült Államok, kedden pedig Lettország lesz még a magyar válogatott ellenfele a csoportkörben. A bennmaradáshoz innentől az is elég lehetne, ha a három vereséggel álló brit csapat nem szerez legalább négy pontot a legutóbbi két vb-n döntős svájci, a finn, a lett és a német együttes ellen.

Jégkorong-világbajnokság, állás három forduló után

B csoport (Fribourg): 1. Kanada 9 pont, 2. Szlovákia 8, 3. Csehország 7, 4. Norvégia 6, 5. Svédország 3 (12-11), 6. Szlovénia 3 (7-11), 7. Dánia 0 (4-15), 8. Olaszország 0 (1-14)

A csoportok első négy helyezettje a negyeddöntőbe jut, a két utolsó kiesik – de Németország nem búcsúzhat –, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel, ahonnan Kazahsztán és Ukrajna jutott fel.