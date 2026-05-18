Az ellenfél színészkedése után más is hátráltathatja a magyarokat a sorsdöntő vb-mérkőzésen

Szoros mérkőzésen 4-2-es vereséget szenvedett Ausztria ellen a magyar férfi-jégkorongválogatott az elitvilágbajnokság csoportkörének második fordulójában, vasárnap. Az osztrákok elleni mérkőzés után Majoross Gergely szövetségi kapitány együttesénél már Nagy-Britannia lehet fókuszban. Az alighanem sorsdöntő találkozón Bartalis István és Galló Vilmos játéka is kérdéses lehet.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 7:13
A finnek után az osztrákoktól is négy gólt kapott a magyar jégkorong-válogatott a vb-n Fotó: MJSZ/Vörös Dávid
Galló Vilmos hazautazhat a svájci világbajnokságról gyermeke születése miatt. Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

A 18 lövést védő Bálizs Bence szerint gyorsan túl kell tenniük magukat a mostani vereségen, míg a két magyar gólszerző, Sofron István és Vincze Péter azt hangsúlyozta, hogy kevesebb kiállítással nagyobb esély lett volna győzni. Vincze úgy vélte, pont egy olyan emberelőnyös gól döntött, amivel az osztrákok meglepték őket.

A britek elleni, sorsdöntőnek ígérkező találkozó kedden 20.20-kor kezdődik Zürichben. Azt követően pénteken Németország, szombaton Svájc, jövő hétfőn az Egyesült Államok, jövő kedden pedig Lettország lesz még a magyar válogatott ellenfele a csoportkörben.

Jégkorong-világbajnokság, állás két forduló után

  • A csoport (Zürich): 1. Ausztria 6 pont (9-4), 2. Finnország 6 (7-2), 3. Svájc 6 (7-3), 4. Egyesült Államok 3 (6-4), 5. Lettország 3 (4-4), 6. Németország 0 (1-5), 7. Magyarország 0 (3-8), 8. Nagy-Britannia 0 (3-10)
  • B csoport (Fribourg): 1. Kanada 6 pont (11-3), 2. Szlovákia 6 (6-2), 3. Csehország 4, 4. Norvégia 3 (5-2), 5. Svédország 3 (9-7), 6. Szlovénia 2, 7. Dánia 0 (3-10), 8. Olaszország 0 (1-10)

A csoportok első négy helyezettje a negyeddöntőbe jut, a két utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel, ahonnan Kazahsztán és Ukrajna jutott fel. A németek nem búcsúzhatnak, mert jövőre ők lesznek az vb rendezői.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
