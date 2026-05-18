Osztályozót (a harmadosztályban harmadik Essen ellen) tehát a Fürth játszhat a bennmaradásért, a hat éve még élvonalbeli Düsseldorf pedig búcsúzott. A harmadik ligából az Osnabrück és a Cottbus jutott fel, a Bundesligából a St. Pauli és a Heidenheim esett ki.
Dárdaiék teljes széteséséről beszél Németország, testvére is érintett a futballdrámában
Vasárnap rendezték a másodosztályú német labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójának mérkőzéseit. A bajnok és az utolsó helyezett kiléte már korábban eldőlt, ám a feljutásért, az osztályozós helyekért és a bennmaradásért kiélezett harc folyt. A Bundesliga 2-ből végül a Schalke mellett az Elversberg jutott fel, a Preussen Münster mellett pedig a Düsseldorf esett ki biztosan.
