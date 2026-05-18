Kegy vagy valós esély? A magyar kézilabda-válogatott így kaphat szabadkártyát a 2027-es vb-re

A többi földrészről alapvetően a kontinensbajnokságokról lehetett kijutni. Összesen 30 hely talált gazdára, két helyet a nemzetközi szövetség (IHF) fenntart magának, ezekről saját hatáskörben dönt, azaz két úgynevezett szabadkártyát oszt ki.
Az európai csapatoknak nagy szerencse, hogy az Egyesült Államok kijutott vb-re, mert különben a 2028-as olimpia házigazdájaként biztosan elvinné az egyik szabadkártyát. Nagy kérdés, hogy az IHF akar-e szabadkártyát adni valamelyik fejlődő országnak. Ha igen, akkor Európának csak egy jut, ha nem, akkor kettő is.
A sportági hagyományok alapján Magyarország mellett Hollandia és Ausztria számíthat leginkább szabadkártyára. Magyarország mellett a következők szólnak:
- A legutóbbi három kézilabda-világbajnokság egyaránt bejutott a legjobb nyolc közé, ezzel csak másik három ország büszkélkedhet.
- A selejtezőn csupán egy góllal maradt alul, ezt még Ausztria mondhatja el.
- Magyarország 2027-ben női világbajnokságot rendezi, az IHF-nek is érdeke a jó viszony.
- Magyarország még sohasem élt szabadkártyával.
