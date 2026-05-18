Kegy vagy valós esély? A magyar kézilabda-válogatott így kaphat szabadkártyát a 2027-es vb-re

A magyar kézilabda-válogatott egy góllal, 31-30-ra ugyan legyőzte Szerbiát a visszavágón, összesítésben azonban egy góllal alulmaradt, így a selejtezőből nem jutott ki a 2027-es vb-re. A világbajnoki álmokat mégsem kell végleg temetni: a nemzetközi szövetség (IHF) két szabadkártyát még kioszt, s megalapozott a remény, hogy az egyik Magyarországnak jut.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 4:45
A magyar kézilabda-válogatott a kiesés dacára tapsot kapott Fotó: Ladóczki Balázs
A többi földrészről alapvetően a kontinensbajnokságokról lehetett kijutni. Összesen 30 hely talált gazdára, két helyet a nemzetközi szövetség (IHF) fenntart magának, ezekről saját hatáskörben dönt, azaz két úgynevezett szabadkártyát oszt ki.

Az európai csapatoknak nagy szerencse, hogy az Egyesült Államok kijutott vb-re, mert különben a 2028-as olimpia házigazdájaként biztosan elvinné az egyik szabadkártyát. Nagy kérdés, hogy az IHF akar-e szabadkártyát adni valamelyik fejlődő országnak. Ha igen, akkor Európának csak egy jut, ha nem, akkor kettő is.

A sportági hagyományok alapján Magyarország mellett Hollandia és Ausztria számíthat leginkább szabadkártyára. Magyarország mellett a következők szólnak:

  • A legutóbbi három kézilabda-világbajnokság egyaránt bejutott a legjobb nyolc közé, ezzel csak másik három ország büszkélkedhet.
  • A selejtezőn csupán egy góllal maradt alul, ezt még Ausztria mondhatja el.
  • Magyarország 2027-ben női világbajnokságot rendezi, az IHF-nek is érdeke a jó viszony.
  • Magyarország még sohasem élt szabadkártyával.

 

Hányszor hiányzott Magyarország a kézilabda-vb-ről?

Eddig 29 férfikézilabda-vb-t rendeztek, ötször Magyarország nélkül, a magyar válogatott legutóbb a 2015-ös világbajnokságról maradt le. 

A tét ráadásul nem csupán a világbajnokság, hiszen az olimpiára, de legalább az olimpiai selejtezőre is a vb-n keresztül lehet kijutni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
