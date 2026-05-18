Tigris a vár fokán

„Ne sz…rjunk már be! Ettől? Nem mindig kormányoztunk jól. Sz…rul kommunikáltunk. Egyesek közülünk le is buktak, és az igazságszolgáltatás elé kerültek. Nagyon helyes! De a politikai közösségünk 99,95 százaléka tisztességes, becsületes ember, rendesen és nagyon sokat dolgozott. Ne szégyelljétek. Ne járjatok lehajtott fejjel! Ti vagytok a nemzeti oldal! És tartsatok ki, szerveződjetek, álljatok ki magatokért, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb a Fidesz (párt és a Fidesz-frakció) is összeszedi magát, és kiáll majd mellettetek.”

Így kell ezt. Nagyon büszke vagyok, hogy ezzel az emberrel annak idején együtt dolgozhattam a kommunisták ellen a hazámért.

És most is együtt vesszük fel a harcot az alkalmatlan pojácával szemben, aki most bennünket nevez elvtársnak. Micsoda hülyeség! A posztkommunistákkal kollaboráló liberálisok próbálnak beállítani bennünket komcsinak. Magyar Péter környezetében csupa olyan kőgazdag figura nyüzsög, akiknek családja már a Kádár-rendszerben is igen jól élt. Ne dőljünk be újdondász hazafiasságuknak. Induljunk ki inkább Orbán Viktor helyzetértékeléséből: