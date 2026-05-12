A királycsináló korszellem

ŐRZŐK LÁZADÁSA – Valami mást vártak valaki mástól a céltalan változás hívei.

Gajdics Ottó
korszellemmagyarországtiszacsizmadia ervinbibliakeresztényorbán viktor 2026. 05. 12. 4:40
A minap barátaimtól kaptam egy fantasztikus szöveget. Egy református lelkész prédikációjának leiratában szintén előkerült a korszellem. Ahogy fogalmazott, az aktuális korszellemnél azt kell megnézni, hogy mit tartalmaz, milyen gondolatokat hirdet, mit tart igaznak, mire mondja azt, hogy jó és mire, hogy rossz.

 Keresztény szemszögből arra kell figyelni, hogy tartalmaz-e a korszellem olyan elemet, ami szembemegy a hitünkkel vagy nem. Van-e olyan eleme, amire azt mondja, hogy ez jó, de a Biblia rossznak mondja. És példát is hoz a melegházasság említésével, ami nyilvánvalóan szembemegy a keresztény hittel, ám a korszellem a legcsodálatosabb jónak hirdeti. A bölcs lelkész azt is írta, hogy a pártoknál azt kell megnézni, melyik hogyan viszonyul a korszellemhez. 

Melyik szolgálja azt ki a törvényalkotásán, jogszabályain és intézményi rendszerén keresztül, és melyik fordul tudatosan szembe vele. Vagy azért, mert ismeri a mondást, miszerint aki a korszellemmel köt házasságot, hamar megözvegyül, vagy például azért, mert továbbra is hisz a keresztény gyökerű politizálásban. Bevallom őszintén, rám rendkívül inspiráló hatást gyakoroltak a fenti gondolatok, és ezzel a szemmel kezdtem figyelni a győztesek készülődését a kormányzásra.

Még kormánynévsor sem volt, amikor Tóta W. Árpád fekete öves ateista gúnyos mosollyal a képén kijelentette egy beszélgetésben, hogy április 12-én a magyar választók nagy ívben lesajnálták a keresztényalapú politizálást abban a formában, ahogy azt a Fidesz–KDNP gyakorolta, de szerinte úgy általában is. A korszellemnek megfelelően nem a lesajnál kifejezést használta, hanem a vulgárisabbat. Ez a kiindulópont. 

Mi várható a törvényalkotástól és az új intézményrendszertől? 

Bódis Kriszta, Csipke Józsika megálmodója kormánybiztosként dolgozik majd az egészségügy, az oktatás, a szociálpolitika és a kapcsolódó területek horizontális összehangolásán, miközben nemzeti társadalompolitikai stratégiát dolgoz majd ki. Nyilván szorosan együttműködik majd Lannert Judittal, a Tisza-kormány gyermek- és oktatásügyi miniszterével, akit éppen azért választották erre a posztra, mert arcát szivárványos körbe keretezve jelentette meg közösségi oldalán, vagyis nehezen nevezhető gender- és LMBTQ-ellenesnek. 

Bizonyára sokan emlékeznek még, hogy kezdetben felmerült Rubovszky Rita neve is erre a posztra, aki konzervatívabb, egyházi kötődésű oktatáspolitikus, ám a korszellemnek megfelelően az ő kinevezését Pankotai Lili és néhány virtuális keretlegény lincshangulatú acsarkodása megfúrta. A friss hírek szerint Pósfai Gábor, a Tisza-kormány leendő belügyminisztere szerint lehetővé kell tenni a pride-felvonulások jogszerű megtartását. Lelkes elemzők szerint ez az egyik legszükségesebb döntés, amit az új kormánynak meg kell hoznia. Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány alapítója, az azonos nemű párok örökbefogadásának lelkes propagandistája pedig gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért felelős államtitkár lesz a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A Hintalovon Alapítvány nem mellesleg a Soros-hálózat által is támogatott külföldi finanszírozású civil szervezetnek minősül. Slussz­poénként tegyünk említést arról, hogy a kultúráért pedig Tarr Zoltán kiugrott református lelkész felel majd az új kormányban.

Ezen a ponton érdemes visszatérni a már idézett bölcs református gondolkodónkhoz, aki tisztelettel, szeretettel, alázattal, de határozottan hívta fel azoknak a keresztény testvéreinknek a figyelmét, akik esetleg a Tisza Pártra szavaztak, hogy a korszellemnek megfelelően komoly az esélye a melegházasság engedélyezésének hazánkban, mert a Tisza egy olyan párt, amelyik kiszolgálja a korszellemet. Majd azt kérdezte tőlük, és ha ez megtörténik, 

kedves tiszás keresztény testvérem, akkor is ki mered majd mondani, hogy a melegházasság szembemegy a hiteddel, ha majd a te imaházadba betéved egy Jóska és egy Pista, és azt kéri lelkipásztorodtól, hogy adja össze őket, akkor is ki mered majd mondani, vagy ha bíróság elé állítják majd ezt a lelkipásztort, mert megtagadta a melegházasság celebrálását, akkor is ki mered majd mondani, hogy mindez szembemegy a hiteddel?

 Végül arra figyelmeztette a tiszás keresztényeket, hogy a bibliai értékrenddel és ebből kifolyólag a hitünkkel szembemenő, súlyosan veszélyes démoni folyamatoknak adtak zöld jelzést a szavazatukkal.

Hogy ezt komoly mulasztás következtében vagy a lelki látásukra telepedő sűrű homály miatt tették, vagy azért, mert már a hitük is elveszett, sokat kell gondolkodniuk a következő időszakban. De 

nem kisebb a feladata annak a két és fél millió honfitársunknak sem, akik a Fideszre és Orbán Viktorra szavaztak, mert nem tudnak, nem akarnak és soha nem fognak a korszellemnek megfelelni, mégis utat kell találniuk a többség szívéhez és lelkéhez, hogy ismét hatékonyan tudják útját állni a démoni folyamatoknak.

 Az igazi lázadás, az őrzők lázadása most kezdődik.

