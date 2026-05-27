Lannert Judit feltalálta a kanálban a mélyedést

Önök láttak már átműtött óvodást? – hangzott el a hírhedtté vált mondat, amelyet bizottsági meghallgatásán vágott a képünkbe egy Fidesz–KDNP-s kérdésre, visszaengedik-e az LMBTQ-propagandát a közoktatásba. Amikor a kérdező elismerte, hogy ő sem látott még, de nem is akar a jövőben sem, a miniszter asszony kifejtette, szerinte a szexuális nevelés nagyon fontos, és nem csak a szülők feladata, pontosan azért, mert nagyon egyenlőtlen lenne.

Nem akarok vészmadár lenni, de tartok tőle, ebben nem talál egyöntetű társadalmi támogatásra a kiváló oktatáskutató, ugyanis több millió édesanya és édesapa hördült föl imigyen: kinek a feladata még, ha nem csak a miénk? Hogyan lesz ebből partnerség, ha a szülőktől máris jogokat vonnának el a sosem létezett egyenlőségre hivatkozva?

Az a minimum, hogy a szülő eldönthesse, akarja-e gyermeke korai szexualizálását az óvodában vagy sem. És ha nem, akkor ne kényszeríthesse rá még szeretetország nagyszerű kormánya sem.

A másik elhíresült kijelentése Lannert Juditnak úgy szólt, hogy ha megnézzük a gyerekek egészségi adatait, a túlsúlyosság még nőtt is, mióta bevezették a mindennapos testnevelést. Nem zavarta a kiváló szociológust, hogy időbeli egyezés ugyan lehetséges, de ok-okozati összefüggés egyáltalán nincs a napi tesiórák és az elhízás között. Sőt, a kérdés úgy vetődik fel, mi lenne a helyzet akkor, ha még az iskolában sem fordítanának gondot arra, hogy a telefonjukat nyomkodó, csipszet majszoló generációk legalább ott mozogjanak egy kicsit. De mi motiválhatja a minisztert abban, hogy ilyen kijelentésekkel borzolja az idegrendszerünket? Nyilván megy a könnyebb ellenállás irányába, és ha teljesíteni akarja azt az ígéretét, hogy csökkenteni fogja a diákok óraterhelését, ez a legegyszerűbb. Ugyanis a pedagógusok csak addig támogatják az óraszámok csökkentését, ameddig nem az ő tantárgyaikról van szó.