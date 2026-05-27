idezojelek
Vélemény

Lannert Judit feltalálta a kanálban a mélyedést

Nem szükséges, hogy önmagukat civilnek hazudó politikai aktivisták lepjék el az iskolák környékét.

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
Cikk kép: undefined
oktatásgenderideológiapolitikaagymosás 2026. 05. 27. 4:42
Fotó: Máté Krisztián
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Önök láttak már átműtött óvodást? – hangzott el a hírhedtté vált mondat, amelyet bizottsági meghallgatásán vágott a képünkbe egy Fidesz–KDNP-s kérdésre, visszaengedik-e az LMBTQ-propagandát a közoktatásba. Amikor a kérdező elismerte, hogy ő sem látott még, de nem is akar a jövőben sem, a miniszter asszony kifejtette, szerinte a szexuális nevelés nagyon fontos, és nem csak a szülők feladata, pontosan azért, mert nagyon egyenlőtlen lenne.

Nem akarok vészmadár lenni, de tartok tőle, ebben nem talál egyöntetű társadalmi támogatásra a kiváló oktatáskutató, ugyanis több millió édesanya és édesapa hördült föl imigyen: kinek a feladata még, ha nem csak a miénk? Hogyan lesz ebből partnerség, ha a szülőktől máris jogokat vonnának el a sosem létezett egyenlőségre hivatkozva? 

Az a minimum, hogy a szülő eldönthesse, akarja-e gyermeke korai szexualizálását az óvodában vagy sem. És ha nem, akkor ne kényszeríthesse rá még szeretetország nagyszerű kormánya sem.

A másik elhíresült kijelentése Lannert Juditnak úgy szólt, hogy ha megnézzük a gyerekek egészségi adatait, a túlsúlyosság még nőtt is, mióta bevezették a mindennapos testnevelést. Nem zavarta a kiváló szociológust, hogy időbeli egyezés ugyan lehetséges, de ok-okozati összefüggés egyáltalán nincs a napi tesiórák és az elhízás között. Sőt, a kérdés úgy vetődik fel, mi lenne a helyzet akkor, ha még az iskolában sem fordítanának gondot arra, hogy a telefonjukat nyomkodó, csipszet majszoló generációk legalább ott mozogjanak egy kicsit. De mi motiválhatja a minisztert abban, hogy ilyen kijelentésekkel borzolja az idegrendszerünket? Nyilván megy a könnyebb ellenállás irányába, és ha teljesíteni akarja azt az ígéretét, hogy csökkenteni fogja a diákok óraterhelését, ez a legegyszerűbb. Ugyanis a pedagógusok csak addig támogatják az óraszámok csökkentését, ameddig nem az ő tantárgyaikról van szó.

Azt is megpendítette az új miniszter, hogy az olyan ideológiai vitáktól is meg kell tisztítani a közoktatást, hogy Esterházy Pétert vagy Wass Albertet kell-e olvasnia egy kritikus gondolkodásra nevelt gyereknek. Az a lényeg, hogy szeresse meg az olvasást és értő módon tudja azt művelni. Ezen a ponton sajnos meg kell jegyezni, olyan ez, mint az élethosszig tartó tanulás felemlegetése, vagyis a miniszter asszony a változás eltervezése közben nem találta meg önálló ötleteit, kreatív gondolatait, inkább feltalálta a spanyolviaszt vagy a kanálban a mélyedést.

Ellenben találkozott és tárgyalt az Amnesty International aktivistáival, és a civilek jelenlétének erősítését szorgalmazták az oktatási intézményekben. Megfogalmazták, milyen fontos, hogy végre tudással rendelkező partnernek tekinti őket a kormány, és végre kitüntetett szerepet szán az emberi jogi nevelésnek a közoktatásban. Nyugatról hazatelepült családok elbeszéléseiből tudjuk, hogy az Amnesty-féle álcivilek megjelenése azt eredményezi az iskolások egyedfejlődésében, hogy a tisztelet végképp eltűnik a viselkedéskultúrából, és felváltja a tájékozatlan nagyképűség.

Az emberi jogi nevelés azt eredményezi, hogy a kötelesség fogalma is kikerül a napi szóhasználatból, és tudatlan, ám annál öntudatosabb ostobácskák kérdőjelezik meg jogaikra hivatkozva tanáraik kompetenciáját, de szélsőséges esetekben akár szüleiket is feljelentik, ha valami nem tetszik nekik a nevelésük során. 

Erős a gyanúm, hogy a magyar szülőknek legalább a fele egyáltalán nem örül majd annak, ha ez a mentalitás eluralkodik a magyar intézményekben is. Több mil­lióan vagyunk ebben az országban, akik szerint egyáltalán nem szükséges, hogy önmagukat civilnek hazudó politikai aktivisták lepjék el az iskolák környékét.

Szóval változás az lesz. De hogy jobb lesz-e a közoktatás minősége, az jelenleg erősen kérdéses.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpolitika

Érvek a Védvonal védelmében

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekzöldek

Szakítsunk a globálisfelmelegedés-hisztériával és a szén-dioxid-ellenességgel!

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekalkotmány

Sulyok Tamás, a hős

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekFidesz

A Tisza Párt erdélyi mutációja

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojeleknagy ervin

A politikai extázis új szintje: Nagy Ervin szürreális tánccal ünnepelt

Csépányi Balázs avatarja

Ünneplésből önparódia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu