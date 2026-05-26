Érvek a Védvonal védelmében

Ám az a módszer, amit a kritikusok ellenségképgyártásnak igyekeztek beállítani, tulajdonképpen arról szólt, hogy az említett társadalmi feszültséget kivetítette, oktrojálta egy olyan külső szereplőre, ami úgy vezette le azt, hogy a véleménykülönbségek ellenére nem robbantotta szét a társadalom összetartó szövetét. Egyet lehetett érteni például az akkori kormány migránspolitikájával úgy, hogy közben más párt szimpatizánsa volt valaki. És nem egymást gyűlölték a magyarok azért, mert mást gondoltak európaiságunk mibenlétéről. Ez az állapot akkor változott meg, amikor szenvedve a ciklusokon át tartó belpolitikai sikertelenségüktől, az ellenzék egyes aktorai tudatosan elkezdték keresni a kormány által ellenségnek tartott erőközpontok kegyeit, tőlük várták a sikeresség visszaszerzéséhez mind az anyagi, mind a politikai segítséget, mi több, meg is kapták azt.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal már hiába tárta fel rendre ennek a segítségnyújtásnak az egyre nagyobb mértékű, egyre gátlástalanabb megnyilvánulásait, a hatását nem tudta kivédeni. Ám azáltal, hogy sikerült a nemzeti kormányt megbuktatni, és a globalista ellenzéket hatalomba segíteni, a problémák, amik politikai nézetkülönbségeket okozták, nem tűntek el.

Ma ugyanúgy kérdés, végrehajtja-e az új kormány a migránspaktumot, beengedi-e az oktatási intézményekbe a gender- és ­LMBTQ-propagandát, megőrzi-e az ország szuverenitását, vagy csatlakozik az Európai Egyesült Államok lázálmának megvalósítói­hoz, és hagyja-e magát belerángatni a háborúba, ha mégis úgy alakulna a helyzet, hogy Európa urai nekimennek Oroszországnak.

A fentiek megítélése ma is eltérő a magyar társadalomban, de az ebből fakadó feszültséget a Tisza-kormány nem vetíti ki egy külső szereplőre, hanem belül tartja a közösségen, úgy fortyog minden indulat, mint a kuktában, ami gyorsan robbanáshoz vezethet. Nagy kérdés, hogy az ország vezetése ezt nem látja, nem érti, azért gerjeszti öntudatlanul, vagy szándékosan játszik rá az indulatok elszabadulására, mert kudarc esetén így akarja a saját felelősségét lerázni, és majdan így szeretne rendteremtőként fellépni a kialakult káoszban.