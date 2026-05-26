Érvek a Védvonal védelmében

Tarjányi Péter tehát a hajára kenheti bölcsességét, a Fidesz csak azokat tudja megvédeni, akik kérik és elfogadják ezt a segítséget. De, hogy lássa, mi milyenek vagyunk, én arra kérem minden honfitársamat a patrióta politikai közösségen belül, ne nevezzük a szakértő urat soha többé azonos neműeket szerető bolsevista rágcsálónak. Tegyük meg mi az első gesztust, még akkor is, ha nem számíthatunk viszonzásra. Ugyanakkor van a problémának egy mélyebben gyökerező ága is, ami a jövőre nézve indít el egészen elborzasztó gondolatokat.
Felmerül ugyanis a kérdés, meddig lehet egy társadalmat ebben a felajzott, hiszterizált állapotban tartani. Egyre többen tartanak tőle, hogy a szándékosan generált feszültség előbb-utóbb robbanáshoz vezet. Ez lenne a cél?
Emlékezzünk vissza, mi mindennel vádolták az Orbán-kormányt az elmúlt években. Rendszeresen elhangzott, hogy a Fidesz állandóan ellenségeket keres, ha nem talál, akkor gyárt magának. Kritikusai szerint az orbáni politika lényege az volt, hogy felmutatott egy veszélyes ellenséget, majd elhitette a magyarokkal, hogy ettől a fenyegető rémtől csak ő tudja megvédeni őket. Feltéve, de nem megengedve, hogy ez így volt, gondoljuk tovább, miért politizált vajon így a nemzeti kormány! Ha megnézzük a Soros Györgytől a brüsszeli bürokratákon át az illegális migránsok invázióján keresztül a háború réméig terjedő sorát a plakátokra került ellenségképeknek, akkor azt láthatjuk, hogy mindegyik valós fenyegetést jelentett a magyar társadalomra nézve, vita csak abból volt, hogy mekkora ez a veszély. Utóbbi megítélése eleinte több részre, aztán egyre inkább kettészakította a politika iránt érdeklődő választópolgárok közösségét. A megosztottság pedig nyilvánvalóan feszültséggel járt.
