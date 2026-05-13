A Helyzet

Kormányváltás történt, el lehet kezdeni dolgozni

Szinte alig lehetett bármit is megtudni a miniszterek bizottsági meghallgatásain abból, mit is gondolnak az ország jövőjéről, az idejük javarészét az előző kormány pocskondiázására fordították.

Magyar Péter sulyok tamás Tisza-kormány belügyminisztérium orbán viktor 2026. 05. 13. 5:00
Ezért nagyon bízom benne, hogy miután letette az esküt, Tarr Zoltán is magához tért, és többé nem örvendeztet meg bennünket ilyen orbitális baromságokkal. De semmivel nem volt intellektuálisabb a baloldali kormányzatokon átívelő tanácsadóból kancelláriaminiszterré vált Ruff Bálint költői képe sem, aki egy halálcsillaghoz hasonlította a karmelita, a kabinetiroda és a Belügyminisztérium épületének teátrálisan körbejárt hármasát, ahonnan szerinte elképesztő luxusban, mi több, panorámás kilátásban mérgezték Orbán Viktorék az országot, és vezérelték a féktelen gyűlöletpolitikát. A fröcsögve gyűlölködő Ruff önmagát nyilván az utolsó jedinek gondolja, aki fénykardjával olyan mértékű átvilágítást rendez majd az urizálók és luxizók között, amilyet még nem látott a világ. Milyen kár, hogy Bíró-Nagy Andráson – akivel ketten járnak, mint a sithek, és államtitkárként a jobbkeze lesz – inkább a letűnt idők sötét nagyurainak fekete kámzsája sejlik föl, amiben kiszolgálta és dicsőítette a baloldal egységfrontba tömörült pártjaitól kezdve Márki-Zay Péteren át Magyar Péterig az összes irigy törtetőt, aki Orbán Viktor dicsőségére vágyott. Úgyhogy jobb, ha maradnak a kormányváltásnál, mert ez a kocsistempó inkább posztkommunista rendszervisszaváltás. Mindenesetre el lehet kezdeni dolgozni.
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
