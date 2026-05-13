Kormányváltás történt, el lehet kezdeni dolgozni

Ezért nagyon bízom benne, hogy miután letette az esküt, Tarr Zoltán is magához tért, és többé nem örvendeztet meg bennünket ilyen orbitális baromságokkal. De semmivel nem volt intellektuálisabb a baloldali kormányzatokon átívelő tanácsadóból kancelláriaminiszterré vált Ruff Bálint költői képe sem, aki egy halálcsillaghoz hasonlította a karmelita, a kabinetiroda és a Belügyminisztérium épületének teátrálisan körbejárt hármasát, ahonnan szerinte elképesztő luxusban, mi több, panorámás kilátásban mérgezték Orbán Viktorék az országot, és vezérelték a féktelen gyűlöletpolitikát. A fröcsögve gyűlölködő Ruff önmagát nyilván az utolsó jedinek gondolja, aki fénykardjával olyan mértékű átvilágítást rendez majd az urizálók és luxizók között, amilyet még nem látott a világ. Milyen kár, hogy Bíró-Nagy Andráson – akivel ketten járnak, mint a sithek, és államtitkárként a jobbkeze lesz – inkább a letűnt idők sötét nagyurainak fekete kámzsája sejlik föl, amiben kiszolgálta és dicsőítette a baloldal egységfrontba tömörült pártjaitól kezdve Márki-Zay Péteren át Magyar Péterig az összes irigy törtetőt, aki Orbán Viktor dicsőségére vágyott. Úgyhogy jobb, ha maradnak a kormányváltásnál, mert ez a kocsistempó inkább posztkommunista rendszervisszaváltás. Mindenesetre el lehet kezdeni dolgozni.

